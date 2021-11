Mesiac fotografie láka výstavou Viva latina!

November tradične "nasýti" Bratislavu fotografickým umením strednej a východnej Európy. V poradí 31. ročník Mesiaca fotografie, ktorý je venovaný aj svetovej tvorbe, ponúkne 23 individuálnych i kolektívnych výstav. Návštevníkov čaká aj bohatý sprievodný program v galériách a inštitúciách po celom hlavnom meste. Špecifikom festivalu je téma latinsko-americkej fotografie, výstavu celosvetovo známych fotografov prináša pod názvom Viva latina!.





"Máme podstatne viac sprievodných podujatí, druhou novinkou sú veci, ktoré sú na pomedzí filmu a fotografie, alebo máme aj samotné filmy," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Václav Macek, riaditeľ festivalu, ktorý tradične predstavuje široké spektrum štýlov, žánrov a skúseností, zároveň otvára dialóg rôznych generácií a kultúr. Fotografie, ktoré priblížia každodenný život, dejiny, tradície juhoamerického kontinentu, či objasnia politickú situáciu, si verejnosť môže pozrieť na výstave Viva latina! Predstavuje diela hviezdnych fotografov ako Sebastiao Salgado, Marcos López, Luisa Dörr, Pablo Corral Vega, Emmanuel Honorato Vázquez či Carl de Souza.Veľkou retrospektívou pod názvom México Mi Amor sa v Bratislave prvýkrát predstavuje významná mexická fotografka Yolanda Andrade, mapujúca kultúru a život obyvateľov svojej rodnej krajiny, účastníkov náboženských pútí, politických a sociálnych demonštrácií, ale aj tradičných osláv. "Výstava poteší nielen odbornú, ale aj širšiu verejnosť, je to nádherný vizuálny príbeh o Mexiku, jeho kultúrnej identite, antropológii a zároveň ikonografii, s ktorou mexická fotografia pracuje," priblížila umelecká riaditeľka festivalu Mesiac fotografie Eva Hodek výstavu v Dome umenia, kde si návštevníci budú môcť pozrieť aj diela provokatívneho francúzskeho fotografa Maxima Ballesterosa. Španielska autorka Isabel Munoz predstaví svoje diela v Stredoeurópskom dome fotografie.Organizátori festivalu upozornili aj na multimediálnu inštaláciu, ktorou do Mesiaca fotografie prispievajú bulharskí umelci Boris Missirkov a Georgi Bogdanov. Dlhé roky zbierali informácie, príbehy ľudí či archívne zábery o socialistických autách. Časť z tejto zbierky odprezentujú v side-specific výstavnom projekte Po stopách slávnej minulosti, ktorý predstavia v Pistoriho paláci, kde budú okrem fotografií dostupné tiež filmové projekcie, vrátane slovenskej premiéry ich nového celovečerného hraného dokumentu Autá, ktorými sme prišli do kapitalizmu.Slovenskú tvorbu budú reprezentovať fotografi Alan Hyža a Boris Németh. Minulosť sprostredkujú historické fotografie Bratislavy zo 60. rokov autorov ako napríklad Karol Kállay, Ivan Matejka, Anton Fiala, Peter Procházka a iných. Zaujať pozornosť priaznivcov fotografie môže aj kolektívna výstava Latentné revolúcie, ktorá spája slovenské autorky Milotu Havránkovú, Zuzanu Pustaiovú a českú fotografku Libušu Jarcovjákovú.Súčasťou festivalu budú viaceré filmové projekcie, ďalej prednášky, prezentácie nových knižných publikácií, diskusia s Yolandou Andrade, či fotografické worshopy. Detailný program je dostupný na www.mesiacfotografie.sk.