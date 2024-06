Kvaracchelija prežil na ME vo futbale 2024 svoj najkrajší deň a frustrovaný Ronaldo po šokujúcej prehre dodržal slovo

Najlepší deň

Kvalifikácia Gruzínska na EURO 2024

Portugalci neodpovedali v dostatočnej intenzite

27.6.2024 (SITA.sk) - Chviča Kvaracchelija je dlhoročný obdivovateľ Cristiana Ronalda . Pred zápasom Gruzíncov s Portugalcami na ME vo futbale v Gelsenkirchene sa obaja stretli a hviezdny Portugalčan slušne poprial najlepšiemu gruzínskemu futbalistovi veľa šťastia a úspechov v ďalšej kariére. A sľúbil mu svoj dres po zápase.Ronaldo, hoci frustrovaný po prehre 0:2, slovo dodržal. Kvaracchelija mal po jeho skončení na tlačovej konferencii pri sebe okrem svojej sedmičky už aj tú portugalskú."Pred zápasom mi zaželal úspech a bol som z toho nadšený. Nikdy som si nepredstavoval, že za mnou príde a niečo také pekné mi povie. Uvedomil som si, že nič nie je nemožné. Dodal mi inšpiráciu," povedal 23-ročný Kvaracchelija a stal sa mužom činu.Už po 93 sekundách strelil prvý gruzínsky gól a keď Georges Mikautadze pridal v druhom polčase z pokutového kopu druhý, senzácia bola dokonaná. Oslavné spevy a tance gruzínskych futbalistov po záverečnom hvizde boli opodstatnené. V tabuľke tretích tímov v skupinách predstihli dokonca aj Slovákov a v osemfinále sa môžu tešiť na ďalšieho giganta spoza Pyrenejí - Španielsko.Kvaracchelija dokonca postavil postup do osemfinále ME s tímom zo 68. miesta rebríčka FIFA pred majstrovský titul v Serie A s Neapolom z minulej sezóny."Toto je najlepší deň v mojom živote, pretože s gruzínskym tímom to bolo ťažšie ako s Neapolom. Dokázali sme niečo, čo si množstvo z nás ani nevedelo predstaviť. Tento postup je pre celé Gruzínsko," vysvetlil.Tréner Gruzíncov Willy Sagnol, strieborný medailista z MS 2006 s francúzskou reprezentáciou, významne podotkol: "Ak ste malý národ a nikto s vami neráta na nič veľké, môžete len prekvapiť a zdolať veľkých. Som rád, že sa nám to podarilo."Gruzínsko sa kvalifikovalo na Euro 2024 cez Ligu národov , kde si vo finále poradilo s Gréckom v jedenástkovom rozstrele. Prvú účasť na kontinentálnom šampionáte od vyhlásenia nezávislosti v roku 1992 jeho hráči premenili na postup medzi 16 najlepších."V marci sme sa kvalifikovali na ME a prežívali sme eufóriu. Aktuálna radosť je však oveľa väčšia. Ulice Tbilisi sa v noci premenia na oslavné pódium úspechu. Hlavné mesto túto noc nebude spať. Všetci budú kričať na plné hrdlo a tešiť sa z toho, čo dokázal náš národný tím," povedal ešte v stredu večer gruzínsky futbalový novinár Dato Lobžanidze pre BBC Radio 5.Tréner Portugalska Roberto Martínez odmietol po zápase špekulácie, že jeho tím vedome podcenil súpera a s viacerými náhradníkmi v základnej zostave ho nechal hrať a vyhrať."Gruzínci hrali o to, aby sa stali súčasťou futbalovej histórie a my sme neodpovedali v dostatočnej intenzite," skonštatoval Martínez.