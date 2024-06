Česi smútia, s ME vo futbale sa musia rozlúčiť. Tento tím má však budúcnosť, vraví tréner Hašek

Hrozná škoda

Strhla sa „kovbojka"

27.6.2024 (SITA.sk) - Českí futbaloví reprezentanti opúšťajú scénu majstrovstiev Európy v Nemecku už po skupinovej časti. Tím trénera Ivana Hašeka v stredajšom záverečnom dueli F-skupiny prehral s Turkami 1:2 a keďže v súbežne hranom dueli výber Gruzínska zdolal Portugalčanov (2:0), Česi skončili v tabuľke až na poslednom 4. mieste s jediným bodom na konte.České mužstvo štartovalo dosiaľ na všetkých európskych šampionátoch v ére samostatnosti a dodržalo „tradíciu“, že na každých druhých ME končí pôsobenie už v skupine. Proti Turkom to mali Česi mimoriadne náročné, keďže od 20. minúty hrali bez vylúčeného Antonína Baráka.Napriek tomu v početnej nevýhode dokázali v polovici druhého polčasu vyrovnať na priebežných 1:1 zásluhou Tomáša Součeka . V nadstavenom čase, keď už hrali vabank a vrhli všetky sily do útoku, však po druhý raz v stretnutí inkasovali a prehrali 1:2.„Vypadli sme preto, že sme nezdolali Gruzínsko,“ vyhlásil po stretnutí český kouč Hašek, ktorý sa nechcel vyjadrovať k hlavnému rozhodcovi Istvánovi Kovácsovi z Rumunska.„Ja sa k rozhodcom nebudem a nechcem vyjadrovať. Vy, médiá, máte vždy pravdu, rozhodca ju má vždy nakoniec tiež. Tam nie je šanca niečo zmeniť.“„Ideme domov, je to neúspech, mohli sme ísť ďalej... Takže áno, som naštvaný, smutný a je mi chlapcov ľúto. Odviedli veľmi dobrý výkon, hrali na hranici sebaobetovania až do poslednej minúty. Hrozná škoda. Tento tím má však budúcnosť,“ skonštatoval Hašek.Po záverečnom hvizde sa na trávniku strhla „kovbojka“ a hlavný rozhodca Kovács mal plné ruky práce. Rumun rozdával karty na všetky strany a celkovo ich udelil 18, čím stanovil nový rekord majstrovstiev Európy.Veľkú časť kariet dostali náhradníci a jeden z nich, Čech Tomáš Chorý, dokonca videl červenú. Aby toho po skončení duelu nebolo málo, na trávnik vbehol jeden z fanúšikov, ktorého prenasledovali až štyria stewardi.