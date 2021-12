Kvarteto bulharských strán sa dohodlo na koalícii, dohoda o vláde vznikla po dlhých rozhovoroch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri štyroch bulharských strán v piatok oznámili, že sa dohodli na vytvorení centristicky vedenej koalície. To by mohlo ukončiť niekoľkomesačnú politickú krízu, keďže v krajine sužovanej ekonomickými a zdravotnými problémami absentuje riadna vláda od apríla tohto roka.Dohoda nasledovala po dlhých rozhovoroch medzi víťazom minulomesačných parlamentných volieb, centristickou stranou Pokračujeme v zmene (PP), dvomi pravicovo orientovanými stranami a socialistickou stranou.Tieto štyri politické zoskupenia budú spolu kontrolovať dovedna 134 kresiel v bulharskom 240-člennom parlamente. Zákonodarný zbor bude v pondelok hlasovať o schválení novej vlády, ktorú by mal z pozície premiéra viesť líder PP, 41-ročný Kiril Petkov.