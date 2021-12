Slováci čakajú rast inflácie aj v budúcom roku, obávajú sa nižšieho príjmu

Menšie znepokojenie ako v Česku

Slováci sa pred infláciou nechránia

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálny vysoký rast spotrebiteľských cien veľmi výrazne pociťuje až tretina Slovákov, za problém pre svoje rodinné financie ho považuje aj ďalších 28 %. Dve tretiny obyvateľov je voči budúcemu vývoju skeptická a očakáva, že inflácia v budúcom roku ešte porastie.Avšak pred infláciou sa Slováci prakticky nechránia, tretina si ukladá úspory na sporiaci účet s úrokom blízkym nule. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos v spolupráci s brokerom CapitalPanda.Slováci sú infláciou menej znepokojení ako Česi. Kým inflácia sa výrazne alebo skôr výrazne dotýka 60 % Slovákov, v Čechách je to takmer 65 %. A to napriek tomu, že viac Slovákov ako Čechov očakáva zvýšenie inflácie v budúcom roku.Osem z desiatich Slovákov očakáva, že im inflácia v budúcom roku zníži príjem. Takmer 34 % síce počíta s nárastom platu, avšak v menšej miere ako inflácia. 38 % Slovákov by sa výplatná páska nemala meniť, čiže príjem sa im zníži o celú výšku inflácie a ďalších takmer deväť percent očakáva pokles príjmu. V očakávanom vývoji platov sú na tom Česi aj Slováci veľmi podobne.„Slováci sa napriek výrazným obavám z inflácie prakticky nechystajú svoje úspory ochrániť pred znehodnotením,“ komentoval výsledky prieskumu senior analytik brokera CapitalPanda Jozo Perić. Tridsať percent Slovákov sa proti inflácii nijako nezabezpečuje a ďalších 31 % na túto otázku nevedelo odpovedať. To znamená, že takmer dvom tretinám Slovákov vysoká inflácia tento aj budúci rok bude ujedať z úspor.Prieskum uskutočnila prieskumná agentúra Ipsos úvodom novembra 2021 na Slovensku na vzorke 315 respondentov, resp. v Čechách na rovnako početnej vzorke 315 respondentov.