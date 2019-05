Kvasnica: S. Volzová má obavy o svoj život, vypočuť by mali L.Kyselicu

Na snímke právny zástupca Silvie Volzovej Roman Kvasnica po skončení pojednávania v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - Silvia Volzová sa z obavy o svoj život a zdravie nechce zúčastniť na pokračovaní súdneho pojednávania v kauze prípravy jej likvidácie. Povedal to jej právny zástupca Roman Kvasnica po štvrtkovom pojednávaní, na ktorom o príprave vraždy vypovedali obžalovaní banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho bývalý komplic Miloš K. Pojednávanie bude pokračovať v piatok (24. 5.) vypočutím ďalších obžalovaných, exministra hospodárstva a bývalého podpredsedu vlády SR Pavla R. a bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Róberta L. alias Kýbla.povedal Kvasnica novinárom. Argumentoval aj medializovanými únikmi sms správ medzi Marianom K. a viacerými osobami. Podľa jeho slov sa mali týkať aj tohto prípadu. Zdôraznil, že jeho klientka musí mať záruku, že sa na súde nič nestane.Podľa jeho slov mali aj v minulosti informácie o pokusoch zmariť vyšetrovanie a odobrať spis vyšetrovateľovi Lukášovi Kyselicovi. Na otázky, či bude žiadať, aby sa súd prípadným ovplyvňovaním vyšetrovania zaoberal, odpovedal, žePo zbavení mlčanlivosti by podľa jeho slov o týchto pokusoch mohol rozprávať verejne.vysvetlil s tým, že vyšetrovateľ musel absolvovať niekoľko rozhovorov s vtedajším riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Petrom Hraškom. Počas svojej výpovede naznačoval určité prepojenia aj Miloš K., ktorý tvrdil, že za Hraškom na NAKA chodieval aj obhajca obžalovaného exministra Pavla R. Marek Para.To, že Volzová nechce prísť na súd, Para nekomentoval, rozhodnutie necháva na súd. Povedal však, že platí zásada ústnosti a bezprostrednosti." uviedol s tým, že by nemali byť ani dlhšie časové odstupy medzi jednotlivými dôkazmi.K výpovediam obžalovaných sa Para vyjadriť nechcel.skonštatoval. Priestor na to bude podľa jeho slov po vypočutí ďalších obžalovaných.Štvrtkové pojednávanie s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R. a ďalšími predseda senátu Okresného súdu Bratislava II Pavol Juhás prerušil. Proces, v ktorom figurujú ako spoluobžalovaní Róbert L., Mikuláš Č. a Miloš K., bude pokračovať v piatok (24. 5.). Vypovedať by mal Pavol R. aj na doživotie odsúdený Róbert L.Proces s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej spoločníčky Volzovej, sa začal vo štvrtok za prísnych bezpečnostných opatrení v bratislavskej väznici - Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody.