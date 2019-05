Polaček: Parkovanie majú v správe Košice, voči rozhodnutiu sa odvoláme

Na snímke zľava viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda, primátor Košíc Jaroslav Polaček a riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop na tlačovej konferencii na tému Aktuálne informácie ohľadom sporu mesta Košice s parkovacou spoločnosťou EEI v Košiciach 23. mája 2019. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. mája (TASR) – Mesto Košice trvá na tom, že je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) naďalej výlučným prevádzkovateľom systému parkovania na svojom území. Primátor Jaroslav Polaček to vo štvrtok oznámil v reakcii na rozhodnutie Okresného súdu Košice II, ktorý mestu prikázal, aby poskytovalo spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.uviedol primátor pre novinárov.Tých, ktorí budú platiť za parkovné, Polaček vyzval, aby platili mestu.povedal. Podobne je to podľa neho aj v prípade parkovísk s rampami.Košický okresný súd vydal neodkladné opatrenie 20. mája na základe žaloby spoločnosti EEI. Mesto podľa neho musí poskytovať firme súčinnosť v zmysle nájomnej zmluvy, a to až do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti. Voči tomuto rozhodnutiu začala v stredu (22.5.) plynúť 15-dňová lehota na odvolanie.konštatoval Polaček. Platné VZN, ktoré nebolo nikým pozastavené, je podľa neho vyšší právny akt a je nad súkromnou zmluvou, ktorú označil za neplatnú.Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe prijatého VZN, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd. Prípadnú exekúciu pre mesto Polaček vylúčil s tým, že na to nie je žiadny dôvod.Na rozhodnutie súdu reagovala vo štvrtok aj parkovacia firma.uviedol hovorca spoločnosti Peter Hollý.Príjmy za parkovné pre mesto v tomto roku do polovice mája podľa Polačeka predstavujú zhruba 210.000 eur zahrňujúc platby cez SMS-ky, QR-kódy a mestské automaty spustené od začiatku tohto mesiaca.Primátor sa na tlačovej konferencii vrátil aj k nedohode pri kolektívnom vyjednávaní v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Oznámil, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už určilo na základe požiadavky vedenia podniku sprostredkovateľa, ktorý má pomôcť dosiahnuť dohodu. Polaček očakáva, že odborári budú mediátora akceptovať a komunikovať s ním.