Kvetinoví králi The Flower Kings v Bratislave

9.10.2023 (SITA.sk) - Kvetinoví králi The Flower Kings familiárne prezívaný "FLOKI" a hudobnými kritikmi prezývaní YES nového milénia sú rockovou kapelou hrajúcou artrock, alebo progresívny rock. Skupina okolo kapelníka Roine Stolta vznikla v roku 1994 po nadšenom prijatí jeho sólového albumu pomenovanom "The Flower King". Bolo to v obdobie, keď sa Roine stal svedkom progresívneho rockového revivalu v 90. rokoch. Hudba The Flower Kings vyžaruje pozitívne emócie v negatívnom, násilnom, agresívnom a konkurenčnom hudobnom biznise dneška. Vzýva staré hippie ideály, textovo aj hudobne. Ak si nejaká kapela zaslúži prívlastok "epická", tak sú to nepochybne The Flower Kings. Hudobný svet obohacujú už takmer 30 rokov symfonickými majstrovskými dielami, ktoré sú opäť výnimočným zážitkom "naživo na pódiu". Doposiaľ nahrali 15 štúdiových albumov a ostatný z nich vyšiel v 2022 pod názvom "By Royal Decree".The Flower Kings ostal pre Roine Stolta hlavným projektom, popri ňom v roku 1998 vydal svoj druhý sólový album Hydrophonia, na ktorom odhaľuje svoje veľké vplyvy - ikonických muzikantov progrocku, artrocku ako Franka Zappu aebo Steve Howea. Účinkuje tiež v superskupine Transatlantic (Mike Portnoy, Neal Morse, Pete Trewavas), v roku 2015 sa Stolt pripojil ku koncertnej skupine Steva Hacketta (Genesis) na Genesis Revisited Tour. V roku 2016 v spoločnom projekte s Jonom Andersonom (YES) skomponovali album Invention of Knowledge.