Novozvolení poslanci si v historickej budove parlamentu prevezmú osvedčenia o zvolení

9.10.2023 (SITA.sk) - Osvedčenia o zvolení do Národnej rady (NR) SR si poslanci prevzali v pondelok v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Odovzdal im ich predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz."Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán odovzdaním osvedčení o zvolení zároveň oficiálne potvrdzuje, že voľby do NR SR prebehli v súlade so zákonom a Ústavou SR, že boli slobodné a demokratické. Ja dodávam, že aj férové," skonštatoval Orosz.

Delegovaní zástupcovia sa stanú zákonodarcami až po zložení poslaneckého sľubu predpísaného Ústavou SR. Ak niektorý sľub odmietne alebo ho zloží s výhradou, stratí mandát. Sľuby budú skladať na ustanovujúcej schôdzi NR SR.



Do parlamentu sa po sobotných (30. 9.) voľbách do NR SR dostalo celkovo šesť politických strán a hnutí a jedna koalícia. Zvíťazila strana Smer-SD, do parlamentu sa dostali aj poslanci za Progresívne Slovensko, Hlas-SD, KDH, SaS, SNS a koalíciu OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia.

Ustanovujúcu schôdzu zvolá prezidentka

Do parlamentu sa so ziskom 6,32 percenta hlasov prebojovala aj strana Sloboda a Solidarita , ktorej prislúcha 11 mandátov a Slovenská národná strana , ktorá po volebnom výsledku 5,62 percenta obsadí 10 poslaneckých kresiel.Zo 150-tich poslancov, ktorých občania zvolili do Národnej rady SR, nezasadnú do poslaneckých lavíc všetci. Niektorí odídu do vlády, z iných sa stanú štátni tajomníci a ich poslanecké mandáty prevezmú prví náhradníci v poradí, ktorí kandidovali za príslušné stranu.Parlament zasadne v novom zložení prvýkrát najneskôr do tridsiatich dní. Ustanovujúcu schôdzu zvolá prezidentka Zuzana Čaputová . Riadiť ju bude doterajší predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ). Do jeho rúk zložia noví poslanci slávnostne sľub a následne si zvolia nového predsedu Národnej rady SR, ktorý potom prevezme vedenie schôdze.