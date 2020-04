Kvety ako prejav vďaky našim zdravotníkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kvietkom asi nikto nepovedal, že je pandémia. :-) Naďalej kvitnú a pri prvých jarných lúčoch rastú do krásy. Nemôžu však robiť radosť ľuďom či našim blízkym, tak ako sme na to boli zvyknutí. Uvedomuje si to aj najväčší slovenský pestovateľ kvetov Oremusfarm Slovkvet z Bánova. Majiteľ Branislav Oremus sa preto rozhodol zmeniť to a robiť radosť ľuďom aj v týchto ťažkých chvíľach.V uplynulých týždňoch začal rozdávať kvety tým najviac zraniteľným, našim seniorom v domovoch dôchodcov v okolí Nových Zámkov. A teraz pred Veľkonočnými sviatkami chce urobiť radosť aj našim zdravotníkom. "Vážim si všetko, čo zdravotníci v týchto chvíľach pre nás robia. Vykonávajú úžasnú prácu. Verím, že kvety, ako prejav našej vďaky za ich obetavosť, im urobia radosť," hovorí Branislav Oremus.Pán Oremus prinesol kvety dnes, 8. apríla popoludní do bratislavských nemocníc, konkrétne do Nemocnice Ladislava Dérera na Kramároch, do Národného onkologického ústavu na Kramároch a do Univerzitnej nemocnice Ružinov. Zdravotníci v každej nemocnici dostali 500 krásnych čerstvých gerbier. Kvety odovzdal vedeniu nemocníc. "Verím, že ľudia si musia pomáhať, hlavne v ťažkých časoch. Ak som urobil mojimi kvetmi radosť aspoň jednému človeku, je aj môj deň o niečo krajší," dodáva Branislav Oremus.