Počet chorých na Covid-19 na Slovensku presiahol 700, nakazil sa aj policajt a v nemocniciach sú desiatky ľudí

Na Slovensku je tak aktuálne potvrdených 701 prípadov ochorenia na nový koronavírus. Negatívny výsledok malo za uplynulý deň 1 671 vzoriek.

Ako Krajčí uviedol, hospitalizovaných je aktuálne 51 pacientov, ktorí majú potvrdený nový koronavírus. S podozrením na ochorenie je v nemocniciach ďalších 106 ľudí. Na umelej pľúcnej ventilácii je päť pacientov, ďalší dvaja sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook napísal, že koronavírusom sa nakazil aj policajt, ktorý eskortoval ľudí prichádzajúcich z Tirolska. Ako dodal, jeho 23 kolegov je teraz preto v karanténe.

Piati sú na pľúcnej ventilácii

Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 157 pacientov, z toho u 51 bol koronavírus potvrdený, v 106 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Piati pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a dvaja pacienti sú na infektologických jednotkách intenzívnej starostlivosti, informoval minister Krajčí. Z ochorenia sa podarilo vyliečiť 16 osôb, chorobe doteraz podľahli dvaja pacienti.

Z celkového počtu 1690 testov za stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, tri boli pozitívne, dodáva ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom hovorkyne Zuzany Eliášovej.

V stredu pribudli štyri osoby vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava – 9 mužov a 10 žien.

Ochoreli najmä ľudia v strednom veku

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 podľa informácií Eliášovej je v Bratislavskom kraji – 196, nasledujú Košický kraj – 90, Prešovský kraj – 88, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 84, Trnavský kraj – 61, Banskobystrický kraj – 52 a Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 383 mužov a 318 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 215 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 201, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 146 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 95 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).