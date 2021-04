Kvety, ktoré sú šetrné k planéte, kúpite aj v Kauflande

BEZ NEBEZPEČNÝCH PESTICÍDOV

MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

TRVALO UDRŽATEĽNÁ KYTICA

21.4.2021 (Webnoviny.sk) -Deň Zeme je dobrou príležitosťou pripomenúť si, že správanie každého jedného človeka, ku ktorému patrí aj nakupovanie, má na planétu obrovský vplyv. Sviatok pôvodne vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zároveň ľuďom pripomína, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a treba s nimi narábať opatrne.hovorí Ľuba Barošová, vedúca nákupu ovocia a zeleniny a rastlín a kvetov v Kauflande.Aj drobnosti sa počítajú - napríklad taký nákup kytice. Pokiaľ vás zaujíma, odkiaľ pochádzajú kvety, ktoré si práve nesiete domov, či a akými hnojivami boli ošetrené, a aký dopad mal tento kolobeh na našu planétu, možno vás budú zaujímať zásady, ktoré pri nákupe kvetov a rastlín dodržiava spoločnosť Kaufland Slovensko.Črepníkové rastliny a rezané kvety sú pri pestovaní náchylné na napadnutie škodcami a chorobami, ktoré dokážu veľmi rýchlo zničiť aj celú úrodu. Preto je otázka ich ochrany veľmi citlivou záležitosťou. Kaufland sa spoločne so svojimi partnermi už od roku 2013 podieľa na znižovaní a eliminácii používania pesticídov pri pestovaní kvetov a rastlín, a to s ohľadom na zdravie ľudí, zvierat i celého ekosystému. Pestovatelia a dodávatelia preto nepoužívajú žiadne látky, ktoré sú medzinárodne považované za nebezpečné. Uprednostňujú biologický spôsob ochrany a k radikálnejším metódam pristupujú iba v prípadoch, keď z agrárno-technického hľadiska neexistuje vhodná alternatíva.Vedeli ste, že Kaufland je od roku 2019 členom globálnej organizácie GlobalG.A.P.? Táto certifikácia zahŕňa ochranu zvierat, životného prostredia, bezpečnosť potravín, ale aj práce a zdravia zamestnancov. Zodpovedná poľnohospodárska prax sa totiž nevzťahuje len na produkt, ale chráni aj najdôležitejšiu súčasť podniku - ľudí, ktorí v ňom pracujú. Certifikácia GlobalG.A.P. sa musí každoročne obnovovať, čím je zaručené dodržiavanie jej štandardov.Ako jeden z prvých maloobchodníkov, má Kaufland od roku 2020 Fairtrade ruže zaradené v trvalom sortimente.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.Ak si chcete byť istí, že kvety, ktoré kupujete, nepochádzajú od neetických predajcov, nezaťažujú životné prostredie a nie sú zdraviu škodlivé, stavte na predajcov, ktorí sa k planéte Zem správajú zodpovedne. Spoločnosť Kaufland citlivo vníma globálne zmeny a neustále hľadá udržateľné riešenia a zlepšenia. Okrem iniciatívy REset Plastic, ktorá má za cieľ zamedziť používanie nepotrebných obalových materiálov a plastov, sa vo svojom sortimente rastlín zameriava na trvalky, ktoré sú priateľské pre včely. Hoci by sme bez nich nemali ovocie, zeleninu, ani kvety, ich životný priestor a potrava sa neustále zmenšujú. Správny výber rastlín, ako je šalvia lúčna, materina dúška alebo echinacea, láka hmyz a ponúka im hodnotné útočiská. Aj týmto krokom sa Kaufland podieľa na budovaní prírodnej biodiverzity a podporuje tak dôležité zmeny v tejto oblasti.Viac k tejto téme sa dozviete v Správe o transparentnosti pri kvetoch a rastlinách spoločnosti Kaufland za rok 2020 tu Informačný servis