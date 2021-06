Kvitová si napriek víťazstvu druhé kolo na Roland Garros nezahrá, vyradil ju pád mimo kurtu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Smolu mala česká tenistka Petra Kvitová na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V nedeľu potvrdila úlohu favoritky a postúpila cez Belgičanku Greet Minnenovú, no počas ďalších povinností v areáli podujatia spadla tak nešťastne, že si poranila členok.V utorok na sociálnych sieťach oznámila, že sa odhlásila z Roland Garros. Upozornil na to web iDnes.cz."S veľkým sklamaním musím oznámiť, že sa odhlasujem z Roland Garros. V nedeľu som počas pozápasových mediálnych povinností spadla a poranila si členok. Bohužiaľ, po magnetickej rezonancii a diskusii s tímom som urobila zložité rozhodnutie, že by nebolo múdre ďalej hrať. Je to neuveriteľná smola," napísala nasadená jednástka Kvitová.