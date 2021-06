Tóth nebude jediným slovenským chodcom na OH v Tokiu, po jeho boku bude štartovať aj Morvay

Húževnatosť a nezlomná vôľa

Rozhodujúci moment na Dudinskej päťdesiatke

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská atletika už má dvoch športovcov s istotou účasti na olympijských hrách v Tokiu. A obaja sa predstavia v mužskej chôdzi na 50 km. Okrem skúseného matadora a obhajcu olympijského triumfu z Ria de Janeiro Mateja Tótha na štarte chodeckých pretekov 6. augusta v Sappore nebude chýbať ani Michal Morvay Debutant pod piatimi kruhmi sa podľa kvalifikačného renkingu zmestil do šesťdesiatky štartujúcich - je na 53. mieste. Dvadsaťštyriročný Nitran v službách VŠC Dukla Banská Bystrica doposiaľ nikdy neštartoval na seniorských MS či ME, no vďaka húževnatosti a nezlomnej vôli pôjde na olympiádu."Presvedčil som sa, že ak sa za niečím v živote vyberiem, idem za tým, nech to stojí, čo to stojí. Aj odvážny sen sa môže splniť. Asi každý slovenský športovec sníva o účasti na olympiáde, o možnosti reprezentovať našu krajinu. Mne sa to splnilo, za čo vďačím môjmu celému realizačnému tímu, rodine, sponzorom a všetkým, ktorí mi verili a podporovali ma. Štartovať v poslednej olympijskej päťdesiatke po boku obhajcu zlata z Ria Maťa Tótha bude niečo neopísateľné," uviedol Michal Morvay na špecializovanom webe atletika.sk.Uvedomuje si, že dostať sa medzi šesťdesiat najlepších v chodeckom renkingu, je veľmi náročné. "V minulosti by môj osobný rekord 3:57:59 h vždy v pohode stačil na účasť na olympiáde. Teraz som k tomu potreboval ešte jednu päťdesiatku na úrovni 4 hodín a k tomu nejaké bonusové body za majstrovské tituly. Aj z toho vidieť kvalitatívny vzostup v tejto disciplíne. O to viac si vážim každú odtrénovanú hodinu, každý odpracovaný kilometer na ceste za mojím snom," doplnil Morvay.Podľa mladého chodca na ceste do Tokia bolo najdôležitejšie zvládnutie Dudinskej päťdesiatky v marci tohto roku, kde si utvoril osobný rekord a získal množstvo bodov do olympijského rebríčka."V januári sa objavil veľký problém s pravým kolenom a bolo jasné, že musím ísť na operáciu. Hneď po zákroku som pracoval, aby som bol čím skôr fit. Stále som si veril, hoci som vedel, že šesť týždňov po artroskopii ma čaká v Dudinciach päťdesiatka. Zašliapal som ju v osobnom rekorde 3:57:59, čo som naozaj nečakal. Toto zlepšenie osobáku o takmer tri minúty bol rozhodujúci moment na ceste do Tokia," doplnil Morvay na webe SAZ.