KVÔLI ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU V KOALÍCII NIE JE PNUTIE

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. augusta (TASR) - Pnutie v koalícii pre návrh na ústavné zastropovanie dôchodkového veku na Slovensku nie je. Koaličné strany o tomto návrhu stále diskutujú. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na utorkovej tlačovej konferencii k riešeniam nedostatku pracovnej sily.Návrh na zastropovanie dôchodkového veku do parlamentu predložila koaličná strana Smer-SD. Jej predseda Robert Fico v júli avizoval, že ak do jesene nepadne dohoda na ústavnom zákone, Smer-SD predloží návrh na zastropovanie dôchodkového veku predloží ako obyčajný zákon. "Diskusia o dôchodkovom strope stále prebieha. Uvidí sa, že či sa nájde zhoda na ústavný zákon. Nevidím, že by v rámci koalície bol o tom nejaký rozpor, skôr diskusia nebola ešte uzatvorená, ale nie je ani nejaký dramatická alebo búrlivá," skonštatoval v utorok Pellegrini.Ak bude návrh predložený nakoniec ako poslanecký, tak sa s ním podľa premiérových slov budú musieť vyrovnať poslanecké kluby. "V prípade, že by sa nevedela nájsť ústavná väčšina, bolo by to možné riešiť aj normálnym zákonom, ale tam je potom riziko, že nasledujúca politická garnitúra môže takéto zastropovanie zmeniť. Ale pnutie v koalícii to nespôsobuje. Ešte stále beží odborná diskusia, ako to spraviť a ako by mohlo to finálne riešenie vyzerať," priblížil premiér.Poslanci koaličného Smeru-SD navrhli dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe". Hlasovanie parlamentu o posunutí návrhu do druhého čítania by malo byť na nadchádzajúcej schôdzi v septembri.