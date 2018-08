Rezort obrany chce ochrániť insígnie Ozbrojených síl SR

Z tlačovej konferencie ministerstva obrany SR pri príležitosti predstavenia zmien vo výstrojných normách príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v Bratislave 28. augusta 2018. Na snímke ukážka nových uniforiem príslušníkov OS SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) – Ministerstvo obrany podnikne opatrenia na ochranu identifikačných znakov príslušníkov Ozbrojených síl SR. V utorok to oznámil minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý tak podľa jeho slov reaguje na zneužívanie armádnych insígnií polovojenskými organizáciami.Gajdoš nadväzuje na podnet, ktorý v júli podal na Generálnu prokuratúru ohľadom činnosti organizácie Slovenskí branci.vyhlásil na tlačovej konferencii.Ministerstvo pripravuje novú legislatívu, v zmysle ktorej budú nové uniformy a výstrojné súčiastky označené štítkom s nápisom: Vyrobené pre Ozbrojené sily SR. Aktuálny výstroj nebude môcť v zmysle zákona využívať nikto iný než vojaci v aktívnej službe alebo vojaci v zálohe či výslužbe, a to iba s povolením nadriadeného veliteľa v prípade, že odchádzajú na dôchodok, oznámil Gajdoš.Slovensko vlastní patent na maskáčovú kamufláž vojenských uniforiem. Jej zneužitie by v budúcnosti mohlo byť prečinom alebo dokonca aj trestným činom, priblížil generálny sekretár ministerstva Ján Hoľko. Sprísnená ochrana sa podľa ministra nijako nedotkne rybárov a poľovníkov nosiacich oblečenie s maskáčovou kamuflážou, ktoré už Ozbrojené sily SR nepoužívajú.Ministerstvo zavádza od 1. septembra novú výstrojnú normu, podľa ktorej už budú vystrojení noví vojaci po absolvovaní základného vojenského výcviku, zvyšní príslušníci Ozbrojených síl SR by mali byť vystrojení v zmysle novej postupne. Obmena vojenského výstroja sa má uskutočniť do budúcoročnej jari.prisľúbil Gajdoš.V zmysle novej normy sa súčasťou základného výstroja vojaka stane aj služobná rovnošata, čo podľa generálneho sekretára Hoľka bude predstavovať navýšenie hodnoty výstroja o zhruba 500 eur. Rezort chce naopak ušetriť tým, že nový výstroj budú mať vojaci iba v, čím by sa podľa Hoľka mohlo ročne ušetriť zhruba 1,5 milióna eur.Celkovo na obnovu výstroja vojakov rezort vyčlenil v tomto roku 13 miliónov eur, z ktorých 10 miliónov eur je už aj zazmluvnených. Hoľko zároveň informoval, že ministerstvo pripravuje nové poľné aj služobné uniformy s novou maskáčovou kamuflážou, ktorá by mala nahradiť 20 rokov starý vzor používaný v súčasnosti. Aj ten by mal byť v budúcnosti chránený prostredníctvom patentovej ochrany.