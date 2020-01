Kyberútoky sú najväčšou hrozbou pre firmy, výkupné sa môže vyšplhať až k miliónom dolárov

Straty pre nedostupnosť dát

Stovky nových obchodných bariér

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Kybernetické útoky sú podľa barometra skupiny Allianz najväčšou celosvetovou hrozbou pre firmy. Vyjadrilo sa tak 39 % poisťovacích expertov. "Incidenty sú čoraz škodlivejšie a veľké spoločnosti čoraz častejšie čelia sofistikovaným útokom a vydieraniu s obrovským výkupným. Ešte pred piatimi rokmi boli bežné výšky výkupného v desiatkach tisíc dolárov. Teraz sa môžu pohybovať v miliónoch," hovorí zástupca globálneho riaditeľa pre kybernetiku z Allianz Global Corporate & Specialty Marek Stanislawski.Snahy o vysoké výkupné sú len jedna vec, firmy však môžu podľa skupiny Allianz utrpieť obrovské straty pre nedostupnosť potrebných dát, systémov alebo technológií, a to pre technickú poruchu či počítačový útok."Mnohé incidenty sú spôsobené ľudským pochybením a môžu ich eliminovať školenia zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov v tejto oblasti, ktoré v podnikoch ešte nie sú bežné," dodáva Stanislawski.Prerušenie prevádzky, ktoré sedem rokov viedlo rebríček top biznis rizík, sa pre rok 2020 stalo druhou najväčšou hrozbou. Tento dôvod uviedlo 37 % respondentov. Tretím najvýznamnejším rizikom biznisu je zmena legislatívy a regulácií s 27 % hlasov.Pre firmy to znamená nové clá, sankcie, opatrenia súvisiace s brexitom či protekcionizmus. Podľa skupiny bolo len minulý rok na celom svete vytvorených viac ako 1 300 nových obchodných bariér.Okrem rizika zmeny legislatívy a regulácií je tento rok najväčším skokanom v rebríčku zmena klímy, ktorá doteraz v rebríčku dosiahla najvyššie siedme miesto."Prieskum Allianz ukazuje, že kybernetické riziká a zmena klímy sú dve významné výzvy, ktoré spoločnosti musia v novej dekáde pozorne sledovať. Samozrejme, existuje veľa ďalších scenárov poškodenia a narušenia, ale ak sa predstavenstvá a rizikoví manažéri spoločností nebudú zaoberať týmito dvoma hrozbami, môže to mať fatálny vplyv na prevádzku, finančné výsledky aj dobré meno firiem," hovorí generálny riaditeľ Allianz Global Corporate & Specialty Joachim Müller.