Kyjev a Charkov zakázali na Deň nezávislosti všetky podujatia, obávajú sa ruských útokov a varujú aj ľudí

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - V ukrajinskej metropole Kyjev a druhom najväčšom meste Charkov zakázali podujatia pri príležitosti stredajšieho Dňa nezávislosti Ukrajiny, zatiaľ čo ukrajinskí predstavitelia varujú pred ruskými útokmi.Deň nezávislosti Ukrajiny vychádza na dátum, keď uplynie šesť mesiacov od začiatku ruskej invázie. Informuje o tom televízia CNN.Vojenská administratíva v Kyjeve vydala od pondelka do štvrtka zákaz na všetky zhromaždenia. Zakázané je podľa nej organizovanie „masových podujatí, pokojných stretnutí, zhromaždení a ďalších podujatí súvisiacich s veľkým zhromažďovaním sa ľudí“.Šéf kyjevskej vojenskej správy generál Mykola Žyrnov uviedol, že zákaz vydali, aby bezpečnostné sily mohli „včas reagovať na hrozby raketových a bombových útokov jednotiek Ruskej federácie na rozhodovacie centrá, vojenské zariadenia, zariadenia obranného priemyslu, kritickú infraštruktúru a blízke obytné oblasti“.Žyrnov tiež povedal, že nariadil mestským úradom, aby na zabezpečenie dopravy a iných služieb použili minimálny potrebný počet úradníkov, štátnych zamestnancov a pracovníkov.V neprestajne ostreľovanom Charkove v nedeľu oznámili predĺžený zákaz vychádzania. Ten bude platiť od utorka 19:00 do štvrtka 7:00.„Žiadame, aby ste pochopili takéto opatrenia a pripravili sa na pobyt doma a v úkrytoch - to je naša bezpečnosť,“ uviedli tamojšie úrady.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend varoval, že Rusko by pri príležitosti Dňa nezávislosti, ktorým si pripomenú 31 rokov od odtrhnutia Ukrajiny od Sovietskeho zväzu, mohlo plánovať niečo škaredé.„Všetci si musíme byť vedomí toho, že tento týždeň by sa Rusko mohlo pokúsiť urobiť niečo obzvlášť škaredé, niečo obzvlášť kruté,“ povedal vo svojom pravidelnom videoprejave.Hovorkyňa južného velenia ukrajinských síl Natalia Humeňuková zas vysvetlila, že sa vzhľadom na Deň nezávislosti, pol roka od začiatku invázie a Deň ukrajinskej vlajky, ktorý pripadá na 23. augusta, pripravili na „nárast nejakého druhu agresie, zvýšenie raketových útokov“.