Kilečko 3 od Sulíka by malo obsahovať najviac opatrení zo všetkých doterajších balíkov

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kilečko 3 by malo byť doteraz najväčším balíkom na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na sociálnej sieti o tom informuje štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ako zdôraznil, vďaka Kilečku 1 Kilečku 2 upravili alebo úplne odstránili 313 konkrétnych záťaží na podnikateľské prostredie. Momentálne podľa neho pripravujú tretí balík, ktorý by mal obsahovať najviac opatrení zo všetkých vyššie spomenutých balíkov.„Pokiaľ ide o balíky na zníženie administratívnej záťaže, ja sa stretávam niekedy s tou kritikou, že je fajn, že prijmeme zlepšenia, ale sú to také drobnosti. Ja si myslím, že áno, ani my sa netvárime, že tieto balíky znamenajú, že to je jediný spôsob, ako zlepšiť podnikateľské prostredie, určite nie je, ale zároveň platí, že aj drobnosť, ktorú vyriešime, rieši problém nie všetkých podnikateľov, ale nejakého konkrétneho podnikateľa, a to si myslím, že je fajn," priblížil Oravec.Rezort hospodárstva potvrdil prípravu Kilečka 3 ešte koncom júna tohto roka. Avizoval, že ho čakajú návštevy jednotlivých rezortov a niekoľko mesiacov vyjednávania. Osobnú podporu materiálu sľúbil aj premiér Eduard Heger . Tretí balík by podľa vtedajších informácií mal byť parlamentom prijatý v pomerne krátkom čase. Prijatie prvého balíka od návrhu po schválenie parlamentom trvalo päť mesiacov. Druhý balík parlament schválil po 20 mesiacoch od začiatku procesu.