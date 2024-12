Kyjev a EÚ podpísali dohodu o pôžičke do výšky 35 miliárd eur

4.12.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské ministerstvo financií a Európska únia podpísali memorandum a dohodu o poskytnutí pôžičky Kyjevu do sumy 35 miliárd eur. Oznámil to v stredu ukrajinský rezort financií, informuje spravodajský web Kyiv Independent.Mimoriadnu pôžičku Ukrajine do 35 miliárd eur, ktorá bude splatená budúcimi príjmami z ruských aktív zmrazených v Európskej centrálnej banke, poslanci Európskeho parlamentu schválili ešte v októbri.Táto pôžička je súčasťou balíka G7 dohodnutého v júni minulého roka s cieľom poskytnúť Ukrajine finančnú podporu až do výšky 50 miliárd amerických dolárov. Konečná suma, ktorou EÚ prispeje, by mohla byť nižšia v závislosti od veľkosti pôžičiek poskytnutých ostatnými partnermi v rámci G7.