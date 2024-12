Šutaj Eštok považuje Dankovu cestu do Moskvy za „vydupanú“. Verí však, že bude mať pre Slovensko prínos – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.12.2024 (SITA.sk) - Návštevu Ruska, ktorú podpredsedovi NR SR a predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi schválil Peter Žiga poverený vedením parlamentu, považuje minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok za "vydupanú". Šutaj Eštok to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.Danko aj s ďalšími poslancami, vrátane Tibora Gašpara Smer-SD ), Richarda Glücka (Smer-SD) a Adama Lučanského SNS ), by mali vycestovať do Moskvy 10. januára. Šutaj Eštok dodal, že verí, že takáto cesta bude mať pre Slovensko nejaký prínos, v tomto smere podotkol, že jedeného dňa sa konflikt na Ukrajine skončí a všetky štáty podľa neho budú chcieť obnoviť vzťahy s Ruskou federáciou."My, ktorí sme bytostne závislí aj na nerastných surovinách, obzvlášť," vraví. Rokovanie s Ruskom po skončení vojenského konfliktu podľa neho dáva zmysel, a Šutaj Eštok je aj toho názoru, že dáva zmysel aj v tomto období, "ak to bude mať zmysel pre Slovenskú republiku, ale musia to robiť tí kľúčoví stakeholderi."Členovia Hlasu podľa Šutaja Eštoka s Andrejom Dankom do Moskvy nepôjdu, podotkol, že ide o parlamentnú delegáciu. "Myslím si, že zahraničnú politiku dnes tvorí najmä predseda vlády, prezident SR, minister zahraničných vecí a ministerka hospodárstva. Možno ešte predseda parlamentu. To sú kľúčoví ľudia, ktorí tvoria tú zahraničnú politiku a vedia ju ovplyvňovať," myslí si Šutaj Eštok. Dodal, že takáto delegácia mu dáva zmysel, podľa neho vie niečo vyrokovať a ovplyvniť, či už z hľadiska zahraničnej politiky, alebo biznisu.Danko by sa podľa medializovaných informácií mal v Rusku stretnúť s predsedom ruskej Štátnej dumy a ministrom priemyslu. Rovnako sa chce stretnúť aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom , s ktorým má podľa jeho slov nadštandardné vzťahy.