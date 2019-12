Kyjev a separatisti ukončili výmenu väzňov

Ukrajinskí vojnoví zajatci sa usmievajú počas čakania na autobus po výmene neďaleko Odradivky na východe Ukrajiny 29. decembra 2019. Kyjev odovzdal zástupcom separatistických republík na východe Ukrajiny všetkých 87 zadržiavaných osôb. Informovala o tom agentúra TASS. Samozvaná Luhanská ľudová republika (LĽR) si pri výmene väzňov prevzala 63 väzňov a prepustila 25 osôb, uviedla predsedníčka výboru LĽR pre výmenu väzňov Olga Kopcevová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Horlivka 29. decembra (TASR) - Kyjev a obe separatistické republiky na východe Ukrajiny ukončili v nedeľu výmenu zadržiavaných osôb.uvádza sa vo vyhlásení úradu ukrajinského prezidenta citovaného agentúrou UNIAN.Samozvaná Luhanská ľudová republika (LĽR) si prevzala 63 väzňov, Doneckej ľudovej republike (DĽR) bolo odovzdaných 60 osôb. Ukrajinská strana neskôr priviedla ďalšiu osobu, informovala agentúra TASS.Tlačová služba úradu ukrajinského prezidenta spresnila, že z LĽR sa na územie kontrolované Kyjevom vrátilo 25 zadržiavaných osôb, z DĽR ich bolo 51.Výmena väzňov medzi Kyjevom a separatistickými republikami v Donbase sa konala na kontrolnom stanovišti Majorsk ležiacom na línii kontaktu medzi samozvanou DĽR a Ukrajinou.Overovanie totožnosti väzňov z oboch strán trvalo niekoľko hodín. Výmenu monitorovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zástupcovia Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).Výmenu väzňov v nedeľu privítali ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová.Podľa agentúry Interfax najmenej dvaja väzni odmietli opustiť DĽR, pretože sa obávali trestného stíhania v Kyjeve. Platilo to aj naopak: niekoľko väzňov sa odmietlo vrátiť z územia kontrolovaného vládou v Kyjeve do Luhanskej oblasti.Výmena väzňov sa uskutočnila aj v septembri a týkala sa 35 osôb na každej strane.Členovia kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny sa v pondelok prostredníctvom videokonferencie dohodli na podmienkach prepustenia a výmeny zadržiavaných osôb v termíne do konca tohto roka. Obsahoval to jeden z bodov záverečného komuniké summitu tzv. normandskej štvorky, združujúceho hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil 9. decembra v Paríži.