O hlasovací preukaz je možné elektronicky požiadať do 10. februára

Bratislava 29. decembra (TASR) – Ak bude volič v deň februárových parlamentných volieb na Slovensku, ale mimo trvalého pobytu, môže požiadať obec o hlasovací preukaz. S preukazom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.Listom alebo emailom na adresu obce môže volič požiadať o preukaz do 10. februára 2020. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať o vydanie preukazu do 28. februára 2020, teda deň pred voľbami.Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Ak občan požiadal o preukaz listom alebo elektronicky, obec mu zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Preukaz bude zaslaný doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".Poslancov Národnej rady SR možno vďaka voľbe poštou voliť aj zo zahraničia. Treba však o ňu požiadať. Záujemcovia o takúto formu hlasovania môžu podať žiadosť do 10. januára 2020. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Voliči nájdu žiadosť na webstránke Ministerstva vnútra SR.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Volič môže do obálky vložiť jeden hlasovací lístok bez úprav, alebo na ňom zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.