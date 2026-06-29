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29. júna 2026

Kyjev hlási útok na železničný most využívaný ruskou armádou na Kryme


Tagy: Krym Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah železničného mosta pri obci Ički na okupovanom Kryme. Podľa Kyjeva ide o významnú logistickú trasu, ktorú ruské sily využívajú na presun vojakov, techniky a ...



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gettyimages 1179972344 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah železničného mosta pri obci Ički na okupovanom Kryme. Podľa Kyjeva ide o významnú logistickú trasu, ktorú ruské sily využívajú na presun vojakov, techniky a vojenského materiálu.


Ukrajinské ozbrojené sily zasiahli železničný most pri obci Ički na okupovanom polostrove Krym. Ako referuje web united24media.com, oznámil to ukrajinský generálny štáb, podľa ktorého most slúžil ako dôležitý logistický koridor pre ruskú armádu.

Podľa ukrajinskej armády bol most zasiahnutý počas nočnej operácie z 27. na 28. júna. Generálny štáb uviedol, že železničné spojenie pri Ički ruské jednotky pravidelne využívali na prepravu personálu, zbraní, vojenskej techniky a ďalších zásob naprieč okupovaným Krymom.

Ukrajinské velenie označilo útok za súčasť pokračujúcej kampane zameranej na narúšanie ruských logistických trás, ktoré podporujú vojenské operácie vedené z Krymského polostrova.

Počas tej istej operácie ukrajinské sily podľa generálneho štábu zasiahli aj sklad munície pri Amvrosijivke v okupovanej časti Doneckej oblasti.

Útok nadväzuje na sériu ukrajinských operácií proti dopravnej a vojenskej infraštruktúre na Kryme. V uplynulých týždňoch sa terčom stali mosty, trajektová infraštruktúra, sklady palív, systémy protivzdušnej obrany a ďalšie vojenské objekty. Cieľom týchto útokov je skomplikovať Rusku presuny posíl a zásobovanie jednotiek pôsobiacich na juhu Ukrajiny.

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov už skôr predstavil program nazvaný „Logistická uzávera“, ktorý počíta s útokmi na ruské zásobovacie reťazce za frontovou líniou. Program sa zameriava najmä na dopravné trasy, sklady palív a munície, veliteľské stanovištia a hlavné dopravné koridory spájajúce okupovaný Krym s územiami kontrolovanými Ruskom na juhu Ukrajiny.



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Zdroj: SITA.sk - Kyjev hlási útok na železničný most využívaný ruskou armádou na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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