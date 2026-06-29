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Zažívame zmrzlinový boom. Tesco ponúka až 216 druhov, vyhrávajú nanuky a tradičné chute
Osvieženie v horúčave? Jednoznačne zmrzlina! Nielen podľa teplomerov, ale aj podľa interných údajov Tesca prežívame absolútny zmrzlinový vrchol roka. Dva týždne na prelome júna a júla sú z ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Osvieženie v horúčave? Jednoznačne zmrzlina!
Nielen podľa teplomerov, ale aj podľa interných údajov Tesca prežívame absolútny zmrzlinový vrchol roka. Dva týždne na prelome júna a júla sú z hľadiska predaja mrazených pochúťok tradične najsilnejšie z celej sezóny. Aby si toto leto vybral skutočne každý, Tesco pripravilo širokú ponuku až 216 rôznych druhov zmrzlín. Z nich stále najviac milujeme klasiku – okamžité osvieženie v podobe nanuka na paličke a tradičné príchute vanilka, čokoláda či jahoda. Dlhodobo najpredávanejšou zmrzlinou je obdĺžniková smotanová pochúťka v oblátke.
"Letné horúčavy na Slovensku udreli naplno, my v Tescu sme však na ne dobre pripravení. Sortiment zmrzliny sme aj v tomto roku pripravili tak, aby priniesol osvieženie naozaj každému, bez ohľadu na to, či je to klasický nanuk do ruky počas prechádzky, alebo veľké rodinné balenie na letnú terasu. Aj keď Slováci sú stále verní tradičnej smotane, čokoláde či vanilke, čoraz častejšie siahajú aj po novinkách a exotickejších príchutiach. Veríme, že vďaka našej bohatej ponuke si toto leto každý vychutná presne podľa svojich predstáv," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Všetci milujeme zmrzlinu, no keď príde rad na formu, Slováci majú jasného víťaza. Až 45 % predaja zmrzliny u nás tvorí jednorazové osvieženie, a to najmä v podobe nanukov a tyčiniek, ale aj kornútkov či sendvičov. Rodinné balenia zmrzliny v téglikoch či vaničkách tvoria 16 % predaja, rovnako ako aj multipacky, z ktorých sa predá viac jednodruhových ako viacdruhových balení.
A čo nám chutí najviac? Klasická vanilková, čokoládová a jahodová zmrzlina sú u nás stále najpredávanejšie stálice, postupne však ide do popredia aj slaný karamel, mango, exotické príchute či pistácia. O tom, že skutočne milujeme klasiku, svedčí aj prvá priečka v predajoch – najpredávanejším produktom v predajniach Tesco na Slovensku je Tesco Smotanová zmrzlina v oblátke. Medzi rodinnými baleniami zasa kraľuje Carte d'Or s príchuťou lesného ovocia a jogurtu.
Takmer každá tretia zmrzlina (32 %), ktorú Slováci v Tescu vložia do košíka, patrí medzi vlastné značky reťazca. V sortimente zmrzliny Tesco ponúka až 76 produktov privátnych značiek, ktoré dokonale pokrývajú všetky typy aj cenové hladiny: od ekonomického radu Ms Molly’s, cez obľúbenú kvalitu pod značkou Tesco až po prémiový rad Tesco Finest. V rebríčku najpredávanejších zmrzlín v Tescu obsadili vlastné značky až 5 z 10 najobľúbenejších produktov.
Prémiová línia Tesco Finest zároveň zažíva na Slovensku nevídaný boom – objem predaja medziročne vzrástol až o 194 %. Rastie aj kategória zmrzlín pre ľudí so špeciálnymi stravovacími potrebami a preferenciami (vegánske, bezlaktózové, s nízkym obsahom cukru) – ich predaj sa medziročne zvýšil o pekných 15 %.
Na toľko druhov zmrzliny nestačí ani celé leto – Tesco má v tohtoročnej ponuke až 216 rôznych druhov zmrzlín, z ktorých si vyberie skutočne každý. Tesco svoju ponuku mrazeného osvieženia zároveň neustále inovuje. V tomto roku sa zákazníci môžu tešiť na novinky od svetových značiek Magnum a Ben & Jerry's, v sortimente alternatív k tzv. klasike nájdu nové prémiové vegánske zmrzliny Anjuna a Tesco odštartovalo aj predaj vlastných proteínových téglikov pod vlastnou značkou.
A čím sa ešte schladiť okrem zmrzliny? Na dokonalé domáce drinky a ľadovú kávu nájdu zákazníci v Tescu aj 2 kg balenie ľadových kociek či mrazený ľadový pohár, ktorý Tesco ponúka ako jediný reťazec na trhu.
Podľa údajov Tesca je zmrzlina na Slovensku v prvom rade rodinnou záležitosťou. Až 64 % všetkých predajov zmrzliny v Tescu uskutočnia rodiny s deťmi, ktoré mrazené pochúťky nakupujú najčastejšie. Až tretinu predaného objemu vykúpia rodiny, ktoré sú "zmrzlinovými nadšencami" a toto osvieženie nakupujú pravidelne. V tesnom závese za nimi sú rodiny, ktoré zmrzlinu kupujú skôr príležitostne pre radosť, no v objeme zjedenej zmrzliny takmer vôbec (31 % podiel) nezaostávajú.
Iba jeden nanuk na cestu – viac ako polovica zákazníkov v Tescu si počas jedného nákupu pridá do košíka jediný mrazený produkt pre okamžitú radosť. Dva kusy naraz si odnáša 23 % zákazníkov a až tri zmrzliny v jednom nákupe si odnesie 8 % kupujúcich. A zmrzlinu už neváhame nakupovať ani cez internet! Predaj zmrzliny cez Tesco Online Nákupy na Slovensku medziročne vzrástol najviac v regióne (o 3 %), pričom priamo pred dvere si necháme doviezť najmä veľké multipacky na domáce zásoby.
"Zmrzlina je pri doručovaní jedným z najcitlivejších produktov. Nestačí ju len priviezť rýchlo, dôležité je, aby zostala v správnom teplotnom režime počas celej poslednej míle až do momentu, keď ju kuriér odovzdá zákazníkovi do rúk. Práve na takýto typ doručenia sa v DODO špecializujeme. Pri Tesco Online Nákupoch preto pracujeme s jasne nastavenými procesmi a vybavením na rozvoz potravín tak, aby boli zmrzliny, rovnako ako zvyšok nákupu, po celý čas udržiavané v podmienkach, v akých majú byť, a zákazník si tak mohol objednať aj mrazené produkty bez obáv o ich kvalitu," hovorí Peter Menky, prevádzkový riaditeľ DODO.
A čo nakupujeme spolu so zmrzlinou? Z údajov Tesca vyplýva, že ak idú Slováci do Tesca po mrazené osvieženie, v košíkoch majú väčšinou aj melóny, kôstkové ovocie, chipsy, mrazenú pizzu a... tradičné knedle či pirohy. Žeby príprava na rýchlu párty na terase?
Či už patríte k milovníkom tradičnej smotanovej zmrzliny v oblátke, radi objavujete exotické chute alebo spolu s osviežením hľadáte aj prísun proteínov, mraziace boxy Tesca vás toto leto určite nesklamú. Tak akú si vyberiete práve dnes?
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zažívame zmrzlinový boom. Tesco ponúka až 216 druhov, vyhrávajú nanuky a tradičné chute © SITA Všetky práva vyhradené.
Nielen podľa teplomerov, ale aj podľa interných údajov Tesca prežívame absolútny zmrzlinový vrchol roka. Dva týždne na prelome júna a júla sú z hľadiska predaja mrazených pochúťok tradične najsilnejšie z celej sezóny. Aby si toto leto vybral skutočne každý, Tesco pripravilo širokú ponuku až 216 rôznych druhov zmrzlín. Z nich stále najviac milujeme klasiku – okamžité osvieženie v podobe nanuka na paličke a tradičné príchute vanilka, čokoláda či jahoda. Dlhodobo najpredávanejšou zmrzlinou je obdĺžniková smotanová pochúťka v oblátke.
"Letné horúčavy na Slovensku udreli naplno, my v Tescu sme však na ne dobre pripravení. Sortiment zmrzliny sme aj v tomto roku pripravili tak, aby priniesol osvieženie naozaj každému, bez ohľadu na to, či je to klasický nanuk do ruky počas prechádzky, alebo veľké rodinné balenie na letnú terasu. Aj keď Slováci sú stále verní tradičnej smotane, čokoláde či vanilke, čoraz častejšie siahajú aj po novinkách a exotickejších príchutiach. Veríme, že vďaka našej bohatej ponuke si toto leto každý vychutná presne podľa svojich predstáv," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Sme nanuková veľmoc
Všetci milujeme zmrzlinu, no keď príde rad na formu, Slováci majú jasného víťaza. Až 45 % predaja zmrzliny u nás tvorí jednorazové osvieženie, a to najmä v podobe nanukov a tyčiniek, ale aj kornútkov či sendvičov. Rodinné balenia zmrzliny v téglikoch či vaničkách tvoria 16 % predaja, rovnako ako aj multipacky, z ktorých sa predá viac jednodruhových ako viacdruhových balení.
A čo nám chutí najviac? Klasická vanilková, čokoládová a jahodová zmrzlina sú u nás stále najpredávanejšie stálice, postupne však ide do popredia aj slaný karamel, mango, exotické príchute či pistácia. O tom, že skutočne milujeme klasiku, svedčí aj prvá priečka v predajoch – najpredávanejším produktom v predajniach Tesco na Slovensku je Tesco Smotanová zmrzlina v oblátke. Medzi rodinnými baleniami zasa kraľuje Carte d'Or s príchuťou lesného ovocia a jogurtu.
Vedú vlastné značky
Takmer každá tretia zmrzlina (32 %), ktorú Slováci v Tescu vložia do košíka, patrí medzi vlastné značky reťazca. V sortimente zmrzliny Tesco ponúka až 76 produktov privátnych značiek, ktoré dokonale pokrývajú všetky typy aj cenové hladiny: od ekonomického radu Ms Molly’s, cez obľúbenú kvalitu pod značkou Tesco až po prémiový rad Tesco Finest. V rebríčku najpredávanejších zmrzlín v Tescu obsadili vlastné značky až 5 z 10 najobľúbenejších produktov.
Prémiová línia Tesco Finest zároveň zažíva na Slovensku nevídaný boom – objem predaja medziročne vzrástol až o 194 %. Rastie aj kategória zmrzlín pre ľudí so špeciálnymi stravovacími potrebami a preferenciami (vegánske, bezlaktózové, s nízkym obsahom cukru) – ich predaj sa medziročne zvýšil o pekných 15 %.
Vyberte si zmrzlinového favorita
Na toľko druhov zmrzliny nestačí ani celé leto – Tesco má v tohtoročnej ponuke až 216 rôznych druhov zmrzlín, z ktorých si vyberie skutočne každý. Tesco svoju ponuku mrazeného osvieženia zároveň neustále inovuje. V tomto roku sa zákazníci môžu tešiť na novinky od svetových značiek Magnum a Ben & Jerry's, v sortimente alternatív k tzv. klasike nájdu nové prémiové vegánske zmrzliny Anjuna a Tesco odštartovalo aj predaj vlastných proteínových téglikov pod vlastnou značkou.
A čím sa ešte schladiť okrem zmrzliny? Na dokonalé domáce drinky a ľadovú kávu nájdu zákazníci v Tescu aj 2 kg balenie ľadových kociek či mrazený ľadový pohár, ktorý Tesco ponúka ako jediný reťazec na trhu.
Zmrzlinová psychológia
Podľa údajov Tesca je zmrzlina na Slovensku v prvom rade rodinnou záležitosťou. Až 64 % všetkých predajov zmrzliny v Tescu uskutočnia rodiny s deťmi, ktoré mrazené pochúťky nakupujú najčastejšie. Až tretinu predaného objemu vykúpia rodiny, ktoré sú "zmrzlinovými nadšencami" a toto osvieženie nakupujú pravidelne. V tesnom závese za nimi sú rodiny, ktoré zmrzlinu kupujú skôr príležitostne pre radosť, no v objeme zjedenej zmrzliny takmer vôbec (31 % podiel) nezaostávajú.
Iba jeden nanuk na cestu – viac ako polovica zákazníkov v Tescu si počas jedného nákupu pridá do košíka jediný mrazený produkt pre okamžitú radosť. Dva kusy naraz si odnáša 23 % zákazníkov a až tri zmrzliny v jednom nákupe si odnesie 8 % kupujúcich. A zmrzlinu už neváhame nakupovať ani cez internet! Predaj zmrzliny cez Tesco Online Nákupy na Slovensku medziročne vzrástol najviac v regióne (o 3 %), pričom priamo pred dvere si necháme doviezť najmä veľké multipacky na domáce zásoby.
"Zmrzlina je pri doručovaní jedným z najcitlivejších produktov. Nestačí ju len priviezť rýchlo, dôležité je, aby zostala v správnom teplotnom režime počas celej poslednej míle až do momentu, keď ju kuriér odovzdá zákazníkovi do rúk. Práve na takýto typ doručenia sa v DODO špecializujeme. Pri Tesco Online Nákupoch preto pracujeme s jasne nastavenými procesmi a vybavením na rozvoz potravín tak, aby boli zmrzliny, rovnako ako zvyšok nákupu, po celý čas udržiavané v podmienkach, v akých majú byť, a zákazník si tak mohol objednať aj mrazené produkty bez obáv o ich kvalitu," hovorí Peter Menky, prevádzkový riaditeľ DODO.
A čo nakupujeme spolu so zmrzlinou? Z údajov Tesca vyplýva, že ak idú Slováci do Tesca po mrazené osvieženie, v košíkoch majú väčšinou aj melóny, kôstkové ovocie, chipsy, mrazenú pizzu a... tradičné knedle či pirohy. Žeby príprava na rýchlu párty na terase?
Či už patríte k milovníkom tradičnej smotanovej zmrzliny v oblátke, radi objavujete exotické chute alebo spolu s osviežením hľadáte aj prísun proteínov, mraziace boxy Tesca vás toto leto určite nesklamú. Tak akú si vyberiete práve dnes?
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zažívame zmrzlinový boom. Tesco ponúka až 216 druhov, vyhrávajú nanuky a tradičné chute © SITA Všetky práva vyhradené.
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