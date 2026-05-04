|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Kyjev hlási útoky na ruské lode, dron zasiahol obytnú budovu v Moskve
Vzájomné údery si vyžiadali obete na životoch a materiálne škody, zatiaľ čo rokovania o ukončení vojny stagnujú.
Zdieľať
Ukrajina v nedeľu oznámila útoky na viacero ruských plavidiel vrátane nosiča riadených striel a troch tankerov takzvanej tieňovej flotily, pričom ukrajinský dron zasiahol aj výškovú obytnú budovu v Moskve len približne šesť kilometrov od Kremľa.
Zásah potvrdil starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Vlna úderov a rozsiahle dronové útoky na oboch stranách si vyžiadali najmenej osem obetí.
Zasiahli ruské lode
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Kyjev bude stupňovať údery na ruskú energetickú infraštruktúru, pokiaľ Moskva neukončí inváziu. „Rusko môže ukončiť vojnu kedykoľvek. Predlžovanie vojny len rozšíri rozsah našich obranných operácií,“ uviedol.
Podľa ukrajinských úradov zasiahli sily Kyjeva loď vybavenú riadenými strelami v prístave Primorsk v Leningradskej oblasti.
Okrem toho mali byť zasiahnuté aj tri tankery využívané na prepravu sankcionovanej ruskej ropy – jeden pri Primorsku a dva pri čiernomorskom prístave Novorossijsk.
Útoky v tejto oblasti v posledných týždňoch opakovane spôsobujú požiare na ropných termináloch a narúšajú exportné príjmy Ruska.
Mohutné útoky
Boje sa vystupňovali aj vo vzduchu. Rusko podľa ukrajinského letectva vypustilo počas noci 268 dronov a jednu balistickú raketu, zatiaľ čo Moskva tvrdí, že Ukrajina nasadila 334 dronov proti ruským cieľom.
Na ruskej strane zahynuli dvaja ľudia v Belgorodskej oblasti a ďalší pri Moskve, ako aj tínedžer na okupovanom juhu Ukrajiny.
Na ukrajinskom území si útoky vyžiadali obete v Odeskej, Chersonskej a Dnepropetrovskej oblasti. V meste Dnipro zničil zásah strechu päťposchodového bytového domu.
Odveta za bombardovanie
Kyjev označuje útoky na ruské ciele za odvetu za každodenné bombardovanie ukrajinských miest. „Údery na logistiku a energetiku agresora sú legitímnou obranou,“ uvádzajú ukrajinské zdroje. Konflikt, ktorý Rusko rozpútalo vo februári 2022, si vyžiadal desaťtisíce obetí a pokračuje bez výrazného pokroku v mierových rokovaniach.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-aprili-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v apríli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyjev hlási útoky na ruské lode, dron zasiahol obytnú budovu v Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Ranná nehoda na D1 ochromila dopravu v smere do Bratislavy, spôsobila výrazné zdržania a odklon dopravy – FOTO
Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku