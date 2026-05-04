|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku
Tagy: Núdzové pristátie
Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku. Lietadlo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku.
Lietadlo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť v tureckej metropole Ankara pre technické problémy. Informovala o tom španielska vláda po tom, čo sa správy o incidente objavili v médiách.
Premiér bol na ceste do Arménska, kde sa má zúčastniť stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Podujatie sa koná v hlavnom meste Jerevan a začína sa v pondelok za účasti viacerých európskych lídrov.
„Španielska delegácia strávi noc v Ankare a v pondelok ráno bude pokračovať v ceste do Arménska,“ uviedla vláda v nedeľu neskoro večer v oficiálnom stanovisku. Podrobnosti o technickej poruche lietadla zatiaľ neboli zverejnené.
Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku. Núdzové pristátie však spôsobilo menšie zdržanie v programe premiéra.
Stretnutie Európskeho politického spoločenstva združuje lídrov z celého kontinentu a zameriava sa na otázky bezpečnosti, energetiky či regionálnej spolupráce. Sánchez by sa mal po príchode zapojiť do rokovaní podľa pôvodného plánu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku © SITA Všetky práva vyhradené.
Lietadlo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť v tureckej metropole Ankara pre technické problémy. Informovala o tom španielska vláda po tom, čo sa správy o incidente objavili v médiách.
Premiér bol na ceste do Arménska, kde sa má zúčastniť stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Podujatie sa koná v hlavnom meste Jerevan a začína sa v pondelok za účasti viacerých európskych lídrov.
„Španielska delegácia strávi noc v Ankare a v pondelok ráno bude pokračovať v ceste do Arménska,“ uviedla vláda v nedeľu neskoro večer v oficiálnom stanovisku. Podrobnosti o technickej poruche lietadla zatiaľ neboli zverejnené.
Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku. Núdzové pristátie však spôsobilo menšie zdržanie v programe premiéra.
Stretnutie Európskeho politického spoločenstva združuje lídrov z celého kontinentu a zameriava sa na otázky bezpečnosti, energetiky či regionálnej spolupráce. Sánchez by sa mal po príchode zapojiť do rokovaní podľa pôvodného plánu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Núdzové pristátie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kyjev hlási útoky na ruské lode, dron zasiahol obytnú budovu v Moskve
Kyjev hlási útoky na ruské lode, dron zasiahol obytnú budovu v Moskve
<< predchádzajúci článok
Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv
Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv