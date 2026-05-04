 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku


Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku. Lietadlo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku.


Lietadlo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom muselo v nedeľu večer núdzovo pristáť v tureckej metropole Ankara pre technické problémy. Informovala o tom španielska vláda po tom, čo sa správy o incidente objavili v médiách.

Premiér bol na ceste do Arménska, kde sa má zúčastniť stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Podujatie sa koná v hlavnom meste Jerevan a začína sa v pondelok za účasti viacerých európskych lídrov.

„Španielska delegácia strávi noc v Ankare a v pondelok ráno bude pokračovať v ceste do Arménska,“ uviedla vláda v nedeľu neskoro večer v oficiálnom stanovisku. Podrobnosti o technickej poruche lietadla zatiaľ neboli zverejnené.

Incident podľa dostupných informácií nemal vážnejšie následky a všetci členovia delegácie sú v poriadku. Núdzové pristátie však spôsobilo menšie zdržanie v programe premiéra.

Stretnutie Európskeho politického spoločenstva združuje lídrov z celého kontinentu a zameriava sa na otázky bezpečnosti, energetiky či regionálnej spolupráce. Sánchez by sa mal po príchode zapojiť do rokovaní podľa pôvodného plánu.


Zdroj: SITA.sk - Lietadlo so španielskym premiérom muselo počas cesty do Arménska núdzovo pristáť v Turecku © SITA Všetky práva vyhradené.

