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09. júna 2026

Kyjev hlási významnú zmenu vo výzbroji okupantov. Rusko nasadilo rakety Kalibr s kazetovou bojovou hlavicou


Tagy: Ruská armáda ruskí okupanti Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa ukrajinského ministerstva obrany môže táto úprava výrazne rozšíriť zasiahnutú oblasť a zvýšiť účinnosť rakiet proti rozptýleným cieľom. Ukrajinskí odborníci pri analýze ruských striel ...



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russia_ukraine_war_433_2 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského ministerstva obrany môže táto úprava výrazne rozšíriť zasiahnutú oblasť a zvýšiť účinnosť rakiet proti rozptýleným cieľom.


Ukrajinskí odborníci pri analýze ruských striel s plochou dráhou letu Kalibr, zostrelených počas tohtoročnej jari, prvýkrát identifikovali kazetovú bojovú hlavicu. Podľa ukrajinského ministerstva obrany ide o zásadnú zmenu v konštrukcii týchto rakiet, ktoré od začiatku vojny až do roku 2026 využívali najmä trieštivo-trhavé hlavice.

Ako referuje web liga.net, vojenskí inžinieri rozobrali zostrelené rakety až na úroveň elektronických dosiek a jednotlivých komponentov. Kým v predchádzajúcich verziách obsahovala bojová časť približne 3 600 oceľových fragmentov schopných preraziť až desať centimetrov hrubý betón, nové rakety boli vybavené kazetovou hlavicou podobnou tej, ktorá sa používa v strelách Ch-101.

Podľa ukrajinského ministerstva obrany môže táto úprava výrazne rozšíriť zasiahnutú oblasť a zvýšiť účinnosť rakiet proti rozptýleným cieľom. Medzi potenciálne ciele patria najmä lietadlá na letiskách, hangáre alebo otvorené vojenské pozície.

Analýza zároveň ukázala, že elektronika navádzacej hlavice rakiet Kalibr je z viac ako 80 až 90 percent tvorená zahraničnými súčiastkami. Rusko sa podľa ukrajinských odborníkov v rokoch 2023 až 2024 pokúšalo prejsť na domácu elektroniku, čo však mohlo negatívne ovplyvniť presnosť navádzania. Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že identifikovalo výrobcov použitých komponentov, ako aj osoby zodpovedné za vývoj a výrobu rakiet. Získané informácie majú byť využité pri ďalších sankčných opatreniach.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Kyjev hlási významnú zmenu vo výzbroji okupantov. Rusko nasadilo rakety Kalibr s kazetovou bojovou hlavicou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská armáda ruskí okupanti Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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