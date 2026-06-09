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09. júna 2026
Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO
Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu. Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu.
Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu. Poslanci parlamentu ho v utorok posunuli do druhého čítania. Ako zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti, ide o jednu z najvýznamnejších rekodifikácií súkromného práva v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň je to najrozsiahlejší projekt rezortu spravodlivosti v tomto volebnom období.
Nový Občiansky zákonník tak nahradí súčasný kódex z roku 1964 a jeho cieľom je priniesť občanom a podnikateľom zrozumiteľnejšie, stabilnejšie a predvídateľnejšie pravidlá.
„Ide o návrh, ktorý nadväzuje na prácu mnohých našich predchodcov a na dlhoročné rekodifikačné snahy slovenskej právnickej obce,“ povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a vyzdvihol, že si našiel podporu aj u časti opozičných poslancov, čo umožnilo pokračovanie v legislatívnom procese.
Minister súčasne zdôraznil, že nejde o návrh, ktorý vznikol na ministerstve za zatvorenými dverami, ale je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a rozsiahlej diskusie. Pripomenul, že návrh vznikal pod vedením predsedu kodifikačnej komisie rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka spolu s desiatkami popredných odborníkov z oblasti právnej vedy a praxe.
„Nový Občiansky zákonník má takmer tisíc strán a dotýka sa prakticky každého občana SR. Preto budem iniciovať, aby sa návrhu venovalo samostatné rokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Verím, že práve tam bude priestor na odbornú, vecnú a konštruktívnu rozpravu,“ uzavrel Susko.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v prvom čítaní podporilo návrh nového Občianskeho zákonníka. Ďalšia podpora hnutia je však podmienená splnením niekoľkých požiadaviek v druhom čítaní.
Zásadnou požiadavkou je, aby minister spravodlivosti Boris Susko garantoval, že vláda stihne včas pripraviť a predložiť všetky potrebné novelizácie približne 140 súvisiacich zákonov, na ktoré má nový kódex priamy dosah. Ak takéto garancie minister nedá, a reálne tak bude hroziť právny chaos, KDH bude žiadať odloženie účinnosti zákona na 1. január 2028. Hnutie zároveň zvažuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorými budú podmieňovať podporu v druhom čítaní.
„Občiansky zákonník prežíval desaťročia bez zásadnej obnovy. Dnes do života ľudí a firiem vstupujú nové situácie, na ktoré je potrebnú reagovať a ktoré tento zákonník upravuje. Preto je nevyhnutné ho novelizovať. Treba však jasne povedať, že tento zákonník nepripravili politici tejto vlády. Pracovali na ňom predovšetkým právnici a odborná verejnosť dlhých 20 rokov. Ako konštruktívna a kompetentná strana preto chceme byť pri tomto kódexe aktívni a vylepšiť ho,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský.
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa starý právny rámec už nedokázal reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu a potreby občanov či podnikateľskej obce. Nový kódex má priniesť riešenia pre ťažké životné situácie, v ktorých mali ľudia doteraz zviazané ruky.
„Zákonník musí v prvom rade slúžiť občanom. Doteraz sme tu mali tragédie rodín, keď napríklad otec prepil majetok, prišiel oň v hazarde, no aktuálny právny rámec nepoznal inštitúty, ako by sa rodina mohla účinne brániť. Alebo iný príklad, ak si starší človek bez detí chcel zabezpečiť doopatrovanie, nevedeli sa s opatrujúcimi dohodnúť a riadne speňažiť vlastnú nehnuteľnosť. Práve takéto praktické a bolestivé problémy moderný kódex konečne rieši,“ dodal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu. Poslanci parlamentu ho v utorok posunuli do druhého čítania. Ako zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti, ide o jednu z najvýznamnejších rekodifikácií súkromného práva v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň je to najrozsiahlejší projekt rezortu spravodlivosti v tomto volebnom období.
Kódex z roku 1964
Nový Občiansky zákonník tak nahradí súčasný kódex z roku 1964 a jeho cieľom je priniesť občanom a podnikateľom zrozumiteľnejšie, stabilnejšie a predvídateľnejšie pravidlá.
„Ide o návrh, ktorý nadväzuje na prácu mnohých našich predchodcov a na dlhoročné rekodifikačné snahy slovenskej právnickej obce,“ povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a vyzdvihol, že si našiel podporu aj u časti opozičných poslancov, čo umožnilo pokračovanie v legislatívnom procese.
Takmer tisíc strán
Minister súčasne zdôraznil, že nejde o návrh, ktorý vznikol na ministerstve za zatvorenými dverami, ale je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a rozsiahlej diskusie. Pripomenul, že návrh vznikal pod vedením predsedu kodifikačnej komisie rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka spolu s desiatkami popredných odborníkov z oblasti právnej vedy a praxe.
„Nový Občiansky zákonník má takmer tisíc strán a dotýka sa prakticky každého občana SR. Preto budem iniciovať, aby sa návrhu venovalo samostatné rokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Verím, že práve tam bude priestor na odbornú, vecnú a konštruktívnu rozpravu,“ uzavrel Susko.
Podpora od KDH
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v prvom čítaní podporilo návrh nového Občianskeho zákonníka. Ďalšia podpora hnutia je však podmienená splnením niekoľkých požiadaviek v druhom čítaní.
Zásadnou požiadavkou je, aby minister spravodlivosti Boris Susko garantoval, že vláda stihne včas pripraviť a predložiť všetky potrebné novelizácie približne 140 súvisiacich zákonov, na ktoré má nový kódex priamy dosah. Ak takéto garancie minister nedá, a reálne tak bude hroziť právny chaos, KDH bude žiadať odloženie účinnosti zákona na 1. január 2028. Hnutie zároveň zvažuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorými budú podmieňovať podporu v druhom čítaní.
„Občiansky zákonník prežíval desaťročia bez zásadnej obnovy. Dnes do života ľudí a firiem vstupujú nové situácie, na ktoré je potrebnú reagovať a ktoré tento zákonník upravuje. Preto je nevyhnutné ho novelizovať. Treba však jasne povedať, že tento zákonník nepripravili politici tejto vlády. Pracovali na ňom predovšetkým právnici a odborná verejnosť dlhých 20 rokov. Ako konštruktívna a kompetentná strana preto chceme byť pri tomto kódexe aktívni a vylepšiť ho,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský.
Potreba občanov a podnikateľskej obce
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa starý právny rámec už nedokázal reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu a potreby občanov či podnikateľskej obce. Nový kódex má priniesť riešenia pre ťažké životné situácie, v ktorých mali ľudia doteraz zviazané ruky.
„Zákonník musí v prvom rade slúžiť občanom. Doteraz sme tu mali tragédie rodín, keď napríklad otec prepil majetok, prišiel oň v hazarde, no aktuálny právny rámec nepoznal inštitúty, ako by sa rodina mohla účinne brániť. Alebo iný príklad, ak si starší človek bez detí chcel zabezpečiť doopatrovanie, nevedeli sa s opatrujúcimi dohodnúť a riadne speňažiť vlastnú nehnuteľnosť. Práve takéto praktické a bolestivé problémy moderný kódex konečne rieši,“ dodal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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