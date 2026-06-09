Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. júna 2026

Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO


Tagy: Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník Podpredseda KDH Predseda KDH

Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu. Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho ...



Zdieľať
9.6.2026 (SITA.sk) - Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu.


Nový Občiansky zákonník putuje do ďalšieho legislatívneho procesu. Poslanci parlamentu ho v utorok posunuli do druhého čítania. Ako zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti, ide o jednu z najvýznamnejších rekodifikácií súkromného práva v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň je to najrozsiahlejší projekt rezortu spravodlivosti v tomto volebnom období.

Kódex z roku 1964


Nový Občiansky zákonník tak nahradí súčasný kódex z roku 1964 a jeho cieľom je priniesť občanom a podnikateľom zrozumiteľnejšie, stabilnejšie a predvídateľnejšie pravidlá.

„Ide o návrh, ktorý nadväzuje na prácu mnohých našich predchodcov a na dlhoročné rekodifikačné snahy slovenskej právnickej obce,“ povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a vyzdvihol, že si našiel podporu aj u časti opozičných poslancov, čo umožnilo pokračovanie v legislatívnom procese.

Takmer tisíc strán


Minister súčasne zdôraznil, že nejde o návrh, ktorý vznikol na ministerstve za zatvorenými dverami, ale je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov a rozsiahlej diskusie. Pripomenul, že návrh vznikal pod vedením predsedu kodifikačnej komisie rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka spolu s desiatkami popredných odborníkov z oblasti právnej vedy a praxe.

Nový Občiansky zákonník má takmer tisíc strán a dotýka sa prakticky každého občana SR. Preto budem iniciovať, aby sa návrhu venovalo samostatné rokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Verím, že práve tam bude priestor na odbornú, vecnú a konštruktívnu rozpravu,“ uzavrel Susko.

Podpora od KDH


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v prvom čítaní podporilo návrh nového Občianskeho zákonníka. Ďalšia podpora hnutia je však podmienená splnením niekoľkých požiadaviek v druhom čítaní.

Zásadnou požiadavkou je, aby minister spravodlivosti Boris Susko garantoval, že vláda stihne včas pripraviť a predložiť všetky potrebné novelizácie približne 140 súvisiacich zákonov, na ktoré má nový kódex priamy dosah. Ak takéto garancie minister nedá, a reálne tak bude hroziť právny chaos, KDH bude žiadať odloženie účinnosti zákona na 1. január 2028. Hnutie zároveň zvažuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorými budú podmieňovať podporu v druhom čítaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Občiansky zákonník prežíval desaťročia bez zásadnej obnovy. Dnes do života ľudí a firiem vstupujú nové situácie, na ktoré je potrebnú reagovať a ktoré tento zákonník upravuje. Preto je nevyhnutné ho novelizovať. Treba však jasne povedať, že tento zákonník nepripravili politici tejto vlády. Pracovali na ňom predovšetkým právnici a odborná verejnosť dlhých 20 rokov. Ako konštruktívna a kompetentná strana preto chceme byť pri tomto kódexe aktívni a vylepšiť ho,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský.

Potreba občanov a podnikateľskej obce


Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa starý právny rámec už nedokázal reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu a potreby občanov či podnikateľskej obce. Nový kódex má priniesť riešenia pre ťažké životné situácie, v ktorých mali ľudia doteraz zviazané ruky.

„Zákonník musí v prvom rade slúžiť občanom. Doteraz sme tu mali tragédie rodín, keď napríklad otec prepil majetok, prišiel oň v hazarde, no aktuálny právny rámec nepoznal inštitúty, ako by sa rodina mohla účinne brániť. Alebo iný príklad, ak si starší človek bez detí chcel zabezpečiť doopatrovanie, nevedeli sa s opatrujúcimi dohodnúť a riadne speňažiť vlastnú nehnuteľnosť. Práve takéto praktické a bolestivé problémy moderný kódex konečne rieši,“ dodal Karas.


Zdroj: SITA.sk - Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník Podpredseda KDH Predseda KDH
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia
<< predchádzajúci článok
Kyjev hlási významnú zmenu vo výzbroji okupantov. Rusko nasadilo rakety Kalibr s kazetovou bojovou hlavicou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 