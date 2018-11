Kyjev neuzná voľby v Donbase

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. novembra (TASR) - Voľby, ktoré sa v nedeľu konali v Donbase, podkopávajú zvrchovanosť Ukrajiny a toto hlasovanie znamená. Uviedol to v pondelok námestník ukrajinského ministra pre dočasne okupované územia Ukrajiny Heorhij Tuka.Reagoval tak na voľby najvyšších predstaviteľov a poslancov parlamentov v dvoch samozvaných subjektoch - Doneckej ľudovej republike (DĽR) a Luhanskej ľudovej republike (LĽR), ktoré vznikli na východe Ukrajiny v roku 2014 krátko po anektovaní Krymského polostrova Ruskom.Kyjev už pred voľbami deklaroval, že ich neuznáva a považuje za protizákonné. Rusko, naopak, tvrdí, že nie sú v rozpore s minskými mierovými protokolmi.Minský proces je séria rokovaní o urovnaní situácie v Donbase, na ktorých sa schádzajú predstavitelia vlády v Kyjeve so zástupcami DĽR a LĽR; ich sprostredkovateľmi sú Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rusko.Tuka v pondelok vo vysielaní televízie 112 Ukrajina vyhlásil, že voľby v oboch regiónoch sú de facto. Dodal, že nevie, aká bude reakcia ostatných aktérov, ktorí sú zapojení do procesu urovnania konfliktu v Donbase. Vyslovil však nádej, žePokiaľ ide o organizátorov hlasovania, podľa Tuku sa začne niekoľko trestných stíhaní vo veci podozrenia z podkopania štátnej suverenity a zasahovania do územnej celistvosti. Predpokladá tiež, že stíhaní budú aj ľudia, ktorí "túto šou" zabezpečovali po technickej stránke.Agentúra RIA Novosti v pondelok s odvolaním sa na ústredné volebné komisie v oboch subjektoch informovala, že v DĽR po sčítaní vyše 97 percent hlasovacích lístkov vo voľbách hlavy republiky vedie Denis Pušilin, ktorý získal 60,9 percenta hlasov. Z volieb v LĽR by ako víťaz mal vyjsť Leonid Pasečnik, ktorého volilo 69,4 percenta voličov.Údaje o účasti voličov zatiaľ nie sú známe, dodala RIA Novosti.