Taliansky premiér bude s kľúčovými ministrami rokovať o rozpočte

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. novembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte sa v pondelok stretne so svojimi kľúčovými ministrami, aby diskutovali o rozpočte na rok 2019, ktorý Európska komisia zamietla. Uviedli to vládne zdroje, ktoré nechceli byť menované.Ďalší zdroj z kabinetu v nedeľu (11.11.) informoval, že minister hospodárstva Giovanni Tri sa pokúša o revíziu rozpočtu na budúci rok, v snahe dosiahnuť dohodu s Komisiou o fiškálnej politike tretej najväčšej ekonomiky eurozóny.Komisia dala Rímu čas do utorka (13.11.), aby jej predložil nový návrh rozpočtu, keďže ten, ktorý jej poslal, porušuje fiškálne pravidlá Európskej únie. V prípade, že Taliansko neprijme opravné kroky, Brusel by proti nemu mohol začať disciplinárne konanie už tento mesiac.