 Zo zahraničia

22. novembra 2025

22. novembra 2025

Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú


Po západe slnka sú ulice Kyjeva počas vojny temné a len občas ich osvetľuje slabý svit svietiacich obojkov pre psov. Ukrajinská metropola sa pripravuje na pravdepodobne najťažšiu zimu vojny, keďže Rusko neustále ...



russia_ukraine_war_96818 676x451 22.11.2025 (SITA.sk) - Po západe slnka sú ulice Kyjeva počas vojny temné a len občas ich osvetľuje slabý svit svietiacich obojkov pre psov. Ukrajinská metropola sa pripravuje na pravdepodobne najťažšiu zimu vojny, keďže Rusko neustále útočí na energetickú infraštruktúru krajiny a zvyšuje počet raketových a dronových útokov.

Dmytro Kustov, 29-ročný majiteľ tanečného štúdia, ukázal AFP, ako si v štúdiu zabezpečil generátor a invertor, aby predišiel častým výpadkom elektriny, ktoré by inak trvali dvakrát denne po štyri hodiny.

„Keď začali posledné výpadky, rozhodol som sa, že toto všetko musím zariadiť,“ povedal Kustov. „Je veľmi dôležité, aby ľudia mali teraz teplo a nádej.“

V jeho štúdiu hrala popová hudba a bolo tam teplo, čo umožňuje ľuďom prísť, trénovať a komunikovať, čo je podľa Kustova veľmi dôležité na uvoľnenie emócií v týchto ťažkých časoch.



Zdroj: SITA.sk - Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú © SITA Všetky práva vyhradené.

