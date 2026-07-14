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14. júla 2026
Kyjev viní Rusko zo stoviek popráv vojnových zajatcov, počet prípadov rastie
Príbeh mladého vojaka z Avdijivky patrí medzi desiatky zdokumentovaných prípadov, ktoré podľa Ukrajiny poukazujú na systematické porušovanie vojnového práva. Keď Ľudmyla Dubnycká dostala poslednú ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Príbeh mladého vojaka z Avdijivky patrí medzi desiatky zdokumentovaných prípadov, ktoré podľa Ukrajiny poukazujú na systematické porušovanie vojnového práva.
Keď Ľudmyla Dubnycká dostala poslednú správu od svojho manžela Andrija Dubnyckého, napísal jej, že on a jeho spolubojovníci budú pravdepodobne zajatí ruskými silami. O dva dni neskôr ho spoznala na videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Ležal medzi telami zabitých ukrajinských vojakov.
Dubnyckyj, príslušník 110. brigády, zahynul vo februári 2024 počas ústupu ukrajinských jednotiek z Avdijivky v Doneckej oblasti. Bol zranený a spolu s ďalšími vojakmi čakal na evakuáciu. Krátko pred smrťou telefonoval svojej manželke. „Bol veľmi nervózny a plakal,“ povedala AFP 27-ročná Dubnycká.
Ukrajinská prokuratúra sa domnieva, že Dubnyckyj a jeho spolubojovníci boli zastrelení po zajatí. Vyšetruje preto podozrenie zo zabitia neozbrojených vojnových zajatcov.
Podľa ukrajinských úradov nejde o ojedinelý prípad. Kyjev tvrdí, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenal prudký nárast popráv ukrajinských vojakov po ich zajatí.
„Vyplýva to z ruskej politiky, ktorá takéto zločiny fakticky podporovala a umožňovala, pričom velitelia následne vydávali príslušné rozkazy,“ uviedol predstaviteľ Generálnej prokuratúry Ukrajiny Andrij Atamančuk.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva minulý mesiac informoval o 129 overených prípadoch popráv ukrajinských vojnových zajatcov.
Ukrajinská prokuratúra dosiaľ otvorila 116 vyšetrovaní týkajúcich sa zabitia 306 vojakov. Vojenská rozviedka však odhaduje, že od roku 2022 mohlo byť popravených viac ako 900 ukrajinských vojakov v najmenej 340 incidentoch.
Moskva obvinenia odmieta a naopak obviňuje Ukrajinu z vojnových zločinov. Podľa Ženevských dohovorov sú však vojaci od momentu vzdania sa chránení ako vojnoví zajatci.
Atamančuk priznal, že vyšetrovanie komplikuje obmedzený prístup do bojových zón. Napriek tomu verí, že rodiny obetí sa raz dozvedia pravdu. „Chceme zabezpečiť spravodlivosť, aj keby sme rodinám dokázali poskytnúť len mená ľudí, ktorí zabili ich blízkych,“ povedal.
Pre Ľudmylu Dubnyckú by však ani to nezmenilo nič na strate, ktorú utrpela. Tvrdí, že vedomie, kto zabil jej manžela, by jej neprinieslo úľavu.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev viní Rusko zo stoviek popráv vojnových zajatcov, počet prípadov rastie © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď Ľudmyla Dubnycká dostala poslednú správu od svojho manžela Andrija Dubnyckého, napísal jej, že on a jeho spolubojovníci budú pravdepodobne zajatí ruskými silami. O dva dni neskôr ho spoznala na videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Ležal medzi telami zabitých ukrajinských vojakov.
Bol nervózny a plakal
Dubnyckyj, príslušník 110. brigády, zahynul vo februári 2024 počas ústupu ukrajinských jednotiek z Avdijivky v Doneckej oblasti. Bol zranený a spolu s ďalšími vojakmi čakal na evakuáciu. Krátko pred smrťou telefonoval svojej manželke. „Bol veľmi nervózny a plakal,“ povedala AFP 27-ročná Dubnycká.
Ukrajinská prokuratúra sa domnieva, že Dubnyckyj a jeho spolubojovníci boli zastrelení po zajatí. Vyšetruje preto podozrenie zo zabitia neozbrojených vojnových zajatcov.
Prípady sa množia
Podľa ukrajinských úradov nejde o ojedinelý prípad. Kyjev tvrdí, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenal prudký nárast popráv ukrajinských vojakov po ich zajatí.
„Vyplýva to z ruskej politiky, ktorá takéto zločiny fakticky podporovala a umožňovala, pričom velitelia následne vydávali príslušné rozkazy,“ uviedol predstaviteľ Generálnej prokuratúry Ukrajiny Andrij Atamančuk.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva minulý mesiac informoval o 129 overených prípadoch popráv ukrajinských vojnových zajatcov.
Rusi obvinenia odmietajú
Ukrajinská prokuratúra dosiaľ otvorila 116 vyšetrovaní týkajúcich sa zabitia 306 vojakov. Vojenská rozviedka však odhaduje, že od roku 2022 mohlo byť popravených viac ako 900 ukrajinských vojakov v najmenej 340 incidentoch.
Moskva obvinenia odmieta a naopak obviňuje Ukrajinu z vojnových zločinov. Podľa Ženevských dohovorov sú však vojaci od momentu vzdania sa chránení ako vojnoví zajatci.
Žiadna úľava
Atamančuk priznal, že vyšetrovanie komplikuje obmedzený prístup do bojových zón. Napriek tomu verí, že rodiny obetí sa raz dozvedia pravdu. „Chceme zabezpečiť spravodlivosť, aj keby sme rodinám dokázali poskytnúť len mená ľudí, ktorí zabili ich blízkych,“ povedal.
Pre Ľudmylu Dubnyckú by však ani to nezmenilo nič na strate, ktorú utrpela. Tvrdí, že vedomie, kto zabil jej manžela, by jej neprinieslo úľavu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyjev viní Rusko zo stoviek popráv vojnových zajatcov, počet prípadov rastie © SITA Všetky práva vyhradené.
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