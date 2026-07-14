|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kamil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. júla 2026
Slovensko láka čoraz viac turistov. Domáci prekonali historický rekord, výrazne pribudlo aj cudzincov
Domáci turisti prekonali historický májový rekord. Počet domácich hostí a ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach prekonal historické májové maximum. V máji sa v ubytovacích zariadeniach ...
Zdieľať
14.7.2026 (SITA.sk) - Domáci turisti prekonali historický májový rekord.
Počet domácich hostí a ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach prekonal historické májové maximum. V máji sa v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 576-tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6 %. V porovnaní s májom 2019 narástol počet hostí o 4,3 %.
Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. V štruktúre ubytovaných hostí dominovali domáci návštevníci, ktorí si naďalej udržali takmer dvojtretinový podiel. Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352-tisíc domácich hostí, medziročne ide o nárast o 4,5 %. Počet domácich návštevníkov prekonal aj doterajšie májové maximum z minulého roka o 15-tisíc hostí.
Rastúci záujem zahraničných návštevníkov o ubytovanie na Slovensku pokračoval aj v máji. Zahraničná návštevnosť s počtom 224-tisíc ubytovaných hostí vzrástla v medziročnom porovnaní o 12,8 %. Tento počet len nepatrne zaostal za predpandemickým rekordom z mája 2019. Najviac zahraničných hostí prišlo v máji z Česka, a to 27,8 %. Druhou najsilnejšou skupinou boli Poliaci, ktorí predstavovali 13,8 % ubytovaných cudzincov.
Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku počas tohtoročného mája celkovo takmer 1,4 milióna nocí, čo bolo o 4,4 % viac ako pred rokom. K počtu prenocovaní v predpandemickom máji 2019 chýbalo ešte 4,5 % nocí. Priemerná dĺžka pobytu v máji predstavovala 2,4 noci.
Vyšší počet návštevníkov ako v minuloročnom máji evidovalo sedem z ôsmich regiónov Slovenska, a to v rozpätí od 4 % v Nitrianskom kraji až po 19 % v Trenčianskom kraji. Mierny pokles zaznamenal iba Banskobystrický kraj. Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský kraj (151-tisíc hostí), nasledovali Žilinský (112-tisíc hostí) a Prešovský kraj (92-tisíc hostí). Spolu sa v týchto troch krajoch ubytovalo 62 % z celkového počtu májových návštevníkov.
Domáci návštevníci sa najčastejšie ubytovali v Žilinskom a Prešovskom kraji. Oba kraje zároveň dosiahli nový májový rekord v počte návštevníkov ubytovacích zariadení. V týchto dvoch regiónoch sa ubytovalo 41 % hostí zo Slovenska. Najvyhľadávanejším miestom pre cudzincov zostal Bratislavský kraj so 101-tisíc ubytovanými hosťami. V tomto regióne sa ubytovala takmer polovica zahraničných návštevníkov. Bratislavský kraj zostal jediným regiónom s nadpolovičným podielom zahraničných hostí.
V súhrne za prvých päť mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 9,1 %. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou vyššia o 7,8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejším tempom ako domáca, a to o takmer 15 %. Domáca návštevnosť dosiahla nárast o necelých 6 %.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka čoraz viac turistov. Domáci prekonali historický rekord, výrazne pribudlo aj cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet domácich hostí a ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach prekonal historické májové maximum. V máji sa v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 576-tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6 %. V porovnaní s májom 2019 narástol počet hostí o 4,3 %.
Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. V štruktúre ubytovaných hostí dominovali domáci návštevníci, ktorí si naďalej udržali takmer dvojtretinový podiel. Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352-tisíc domácich hostí, medziročne ide o nárast o 4,5 %. Počet domácich návštevníkov prekonal aj doterajšie májové maximum z minulého roka o 15-tisíc hostí.
Na Slovensko prišlo viac zahraničných turistov
Rastúci záujem zahraničných návštevníkov o ubytovanie na Slovensku pokračoval aj v máji. Zahraničná návštevnosť s počtom 224-tisíc ubytovaných hostí vzrástla v medziročnom porovnaní o 12,8 %. Tento počet len nepatrne zaostal za predpandemickým rekordom z mája 2019. Najviac zahraničných hostí prišlo v máji z Česka, a to 27,8 %. Druhou najsilnejšou skupinou boli Poliaci, ktorí predstavovali 13,8 % ubytovaných cudzincov.
Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku počas tohtoročného mája celkovo takmer 1,4 milióna nocí, čo bolo o 4,4 % viac ako pred rokom. K počtu prenocovaní v predpandemickom máji 2019 chýbalo ešte 4,5 % nocí. Priemerná dĺžka pobytu v máji predstavovala 2,4 noci.
Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský kraj
Vyšší počet návštevníkov ako v minuloročnom máji evidovalo sedem z ôsmich regiónov Slovenska, a to v rozpätí od 4 % v Nitrianskom kraji až po 19 % v Trenčianskom kraji. Mierny pokles zaznamenal iba Banskobystrický kraj. Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský kraj (151-tisíc hostí), nasledovali Žilinský (112-tisíc hostí) a Prešovský kraj (92-tisíc hostí). Spolu sa v týchto troch krajoch ubytovalo 62 % z celkového počtu májových návštevníkov.
Domáci návštevníci sa najčastejšie ubytovali v Žilinskom a Prešovskom kraji. Oba kraje zároveň dosiahli nový májový rekord v počte návštevníkov ubytovacích zariadení. V týchto dvoch regiónoch sa ubytovalo 41 % hostí zo Slovenska. Najvyhľadávanejším miestom pre cudzincov zostal Bratislavský kraj so 101-tisíc ubytovanými hosťami. V tomto regióne sa ubytovala takmer polovica zahraničných návštevníkov. Bratislavský kraj zostal jediným regiónom s nadpolovičným podielom zahraničných hostí.
V súhrne za prvých päť mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 9,1 %. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou vyššia o 7,8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejším tempom ako domáca, a to o takmer 15 %. Domáca návštevnosť dosiahla nárast o necelých 6 %.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka čoraz viac turistov. Domáci prekonali historický rekord, výrazne pribudlo aj cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kyjev viní Rusko zo stoviek popráv vojnových zajatcov, počet prípadov rastie
Kyjev viní Rusko zo stoviek popráv vojnových zajatcov, počet prípadov rastie
<< predchádzajúci článok
Ukrajinskí muži čelia právnej neistote, návrat domov môže znamenať mobilizáciu
Ukrajinskí muži čelia právnej neistote, návrat domov môže znamenať mobilizáciu