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14. júla 2026

Slovensko láka čoraz viac turistov. Domáci prekonali historický rekord, výrazne pribudlo aj cudzincov


Tagy: Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Prešovský kraj Ubytovacie zariadenia Žilinský kraj

Domáci turisti prekonali historický májový rekord. Počet domácich hostí a ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach prekonal historické májové maximum. V máji sa v ubytovacích zariadeniach ...



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Počet domácich hostí a ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach prekonal historické májové maximum. V máji sa v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 576-tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6 %. V porovnaní s májom 2019 narástol počet hostí o 4,3 %.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. V štruktúre ubytovaných hostí dominovali domáci návštevníci, ktorí si naďalej udržali takmer dvojtretinový podiel. Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352-tisíc domácich hostí, medziročne ide o nárast o 4,5 %. Počet domácich návštevníkov prekonal aj doterajšie májové maximum z minulého roka o 15-tisíc hostí.

Na Slovensko prišlo viac zahraničných turistov


Rastúci záujem zahraničných návštevníkov o ubytovanie na Slovensku pokračoval aj v máji. Zahraničná návštevnosť s počtom 224-tisíc ubytovaných hostí vzrástla v medziročnom porovnaní o 12,8 %. Tento počet len nepatrne zaostal za predpandemickým rekordom z mája 2019. Najviac zahraničných hostí prišlo v máji z Česka, a to 27,8 %. Druhou najsilnejšou skupinou boli Poliaci, ktorí predstavovali 13,8 % ubytovaných cudzincov.

Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku počas tohtoročného mája celkovo takmer 1,4 milióna nocí, čo bolo o 4,4 % viac ako pred rokom. K počtu prenocovaní v predpandemickom máji 2019 chýbalo ešte 4,5 % nocí. Priemerná dĺžka pobytu v máji predstavovala 2,4 noci.

Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský kraj


Vyšší počet návštevníkov ako v minuloročnom máji evidovalo sedem z ôsmich regiónov Slovenska, a to v rozpätí od 4 % v Nitrianskom kraji až po 19 % v Trenčianskom kraji. Mierny pokles zaznamenal iba Banskobystrický kraj. Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský kraj (151-tisíc hostí), nasledovali Žilinský (112-tisíc hostí) a Prešovský kraj (92-tisíc hostí). Spolu sa v týchto troch krajoch ubytovalo 62 % z celkového počtu májových návštevníkov.

Domáci návštevníci sa najčastejšie ubytovali v Žilinskom a Prešovskom kraji. Oba kraje zároveň dosiahli nový májový rekord v počte návštevníkov ubytovacích zariadení. V týchto dvoch regiónoch sa ubytovalo 41 % hostí zo Slovenska. Najvyhľadávanejším miestom pre cudzincov zostal Bratislavský kraj so 101-tisíc ubytovanými hosťami. V tomto regióne sa ubytovala takmer polovica zahraničných návštevníkov. Bratislavský kraj zostal jediným regiónom s nadpolovičným podielom zahraničných hostí.

V súhrne za prvých päť mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 9,1 %. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou vyššia o 7,8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejším tempom ako domáca, a to o takmer 15 %. Domáca návštevnosť dosiahla nárast o necelých 6 %.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka čoraz viac turistov. Domáci prekonali historický rekord, výrazne pribudlo aj cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Prešovský kraj Ubytovacie zariadenia Žilinský kraj
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