22.9.2025
22. septembra 2025
Kyjev zničil ruské sklady munície a dronov v Doneckej a Luhanskej oblasti
Ukrajinskí vojaci pri dvoch samostatných útokoch zničili zásoby ruskej munície a dronov v okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský generálny štáb ...
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci pri dvoch samostatných útokoch zničili zásoby ruskej munície a dronov v okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský generálny štáb o tom informoval v pondelok, pričom uviedol, že údery Kyjev podnikol v auguste a septembri.
Terčom úderov bolo ruské centrum pre distribúciu dronov v okupovanej časti Doneckej oblasti a muničný sklad v Luhanskej oblasti, uviedol ukrajinský generálny štáb. V Doneckej oblasti Rusko údajne chcelo distribuovať viac ako 19-tisíc dronov.
Útok v Luhanskej oblasti sa podľa generálneho štábu odohral po tom, ako ruské nákladné vozidlá doručili ruským silám tisíce mín, granátov, munície pre tanky, delostreleckých granátov a inej munície k okupovanej obci Bohdanivka. Táto munícia bola určená na zásobovanie 17. tankového pluku 70. motostreleckej divízie ruskej armády, uviedol Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil ruské sklady munície a dronov v Doneckej a Luhanskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
