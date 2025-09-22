Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. septembra 2025

Kyjev zničil ruské sklady munície a dronov v Doneckej a Luhanskej oblasti


Tagy: ukrajinské útoky vojna na Ukrajine

Ukrajinskí vojaci pri dvoch samostatných útokoch zničili zásoby ruskej munície a dronov v okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský generálny štáb ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_17545 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci pri dvoch samostatných útokoch zničili zásoby ruskej munície a dronov v okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský generálny štáb o tom informoval v pondelok, pričom uviedol, že údery Kyjev podnikol v auguste a septembri.


Terčom úderov bolo ruské centrum pre distribúciu dronov v okupovanej časti Doneckej oblasti a muničný sklad v Luhanskej oblasti, uviedol ukrajinský generálny štáb. V Doneckej oblasti Rusko údajne chcelo distribuovať viac ako 19-tisíc dronov.

Útok v Luhanskej oblasti sa podľa generálneho štábu odohral po tom, ako ruské nákladné vozidlá doručili ruským silám tisíce mín, granátov, munície pre tanky, delostreleckých granátov a inej munície k okupovanej obci Bohdanivka. Táto munícia bola určená na zásobovanie 17. tankového pluku 70. motostreleckej divízie ruskej armády, uviedol Kyjev.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil ruské sklady munície a dronov v Doneckej a Luhanskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ukrajinské útoky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES
<< predchádzajúci článok
Na Slovensko priviezli Norberta Kosťova, ktorý je spájaný so zmiznutím investigatívneho novinára Rýpala

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 