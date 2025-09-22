Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

22. septembra 2025

Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES


Slovensko spustí 12. októbra nový európsky systém vstup/výstup - entry/exit system (EES), ktorý nahradí pečiatkovanie cestovných dokladov moderným elektronickým ...



22.9.2025 (SITA.sk) -



Slovensko spustí 12. októbra nový európsky systém vstup/výstup - entry/exit system (EES), ktorý nahradí pečiatkovanie cestovných dokladov moderným elektronickým zaznamenávaním údajov vrátane biometrie. Cieľom je zlepšenie riadenia vonkajších hraníc, zabránenie neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčenie riadenia migračných tokov.

Okrem toho by systém mal prispievať k predchádzaniu teroristickým trestným činom a iným závažným trestnými činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu. Fungovať začne na vonkajších schengenských hraniciach od 12. októbra a Slovensko je pripravené na jeho postupné uvedenie do prevádzky spolu s ďalšími štátmi Európskej únie, informoval rezort vnútra.

Zefektívnenie kontrol a biometrické údaje


Nový systém zvýši aj bezpečnosť celej Európskej únie – zmodernizuje a zefektívni výkon hraničných kontrol, prispeje k odhaľovaniu podvodov s identitou, zefektívni kontrolu dĺžky oprávneného pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, ale aj boj proti terorizmu a iným závažným trestným činom. Snímanie biometrických údajov - podoby tváre a odtlačkov prstov - nebude prvých 60 dní povinné. Cestovné doklady budú naďalej označované priechodovou pečiatkou.

Obdobie postupného spúšťania systému vstup/výstup potrvá šesť mesiacov a úplná prevádzka systému vstup/výstup vo všetkých zúčastnených krajinách je naplánovaná od 10. apríla 2026. Pri spúšťaní systému sa odporúča včasné dostavenie sa na hraničnú kontrolu pri odletoch do krajín mimo schengenského priestoru.

Kto bude podliehať novému systému


EES sa bude vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí vstupujú do schengenského priestoru na krátkodobý pobyt – či už s vízom alebo v rámci bezvízového styku. Výnimku majú napríklad osoby s platným povolením na pobyt alebo držitelia pobytového preukazu, ak sú priamymi príbuznými občana EÚ. Kompletný zoznam výnimiek je dostupný na oficiálnej stránke: https://travel-europe.europa.eu/sk/ees/ltr/to-whom-does-ees-not-apply.

Systém vstup/výstup budú využívať Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšskom, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko. Írsko a Cyprus systém vstup/výstup nezavádzajú.







Zdroj: SITA.sk - Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES © SITA Všetky práva vyhradené.

