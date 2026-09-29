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29. septembra 2026

Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Univerzita bude najmenej do 16. októbra fungovať na diaľku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, najvýznamnejšia vysoká ...



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russia_ukraine_war_69355 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Univerzita bude najmenej do 16. októbra fungovať na diaľku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu.


Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, najvýznamnejšia vysoká škola na Ukrajine, v utorok nariadila študentom zostať doma a prešla na dištančnú výučbu pre nárast ruských denných dronových útokov na hlavné mesto.


Univerzita oznámila, že „vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Kyjeve“ bude najmenej do 16. októbra fungovať v režime práce a výučby na diaľku.

Jej hlavný areál sa nachádza neďaleko Národnej akadémie vied Ukrajiny, ktorú v pondelok zasiahol ruský dron. Pri útoku zahynula jedna žena a v historickej budove vypukol požiar.

Útok na akadémiu


Išlo o ďalší zo série ruských dronových a raketových útokov smerujúcich do centra Kyjeva, ktoré sa predtým považovalo za jednu z najlepšie chránených častí krajiny.

Niekoľko týždňov trvajúce útoky počas dňa aj noci opakovane spúšťajú niekoľkohodinové letecké poplachy a výrazne narúšajú každodenný život približne troch miliónov obyvateľov metropoly.

Ukrajina naliehavo žiada


Ukrajina nalieha na západných spojencov, aby urýchlili dodávky systémov protivzdušnej obrany potrebných na ochranu miest pred ruskými útokmi.

Rusko v posledných mesiacoch nasadzuje aj nové drony s prúdovým pohonom. Sú rýchlejšie než predchádzajúce typy a ukrajinská protivzdušná obrana ich dokáže zachytávať ťažšie.


Zdroj: SITA.sk - Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
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