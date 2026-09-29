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29. septembra 2026
Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu
Univerzita bude najmenej do 16. októbra fungovať na diaľku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, najvýznamnejšia vysoká ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Univerzita bude najmenej do 16. októbra fungovať na diaľku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu.
Univerzita oznámila, že „vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Kyjeve“ bude najmenej do 16. októbra fungovať v režime práce a výučby na diaľku.
Jej hlavný areál sa nachádza neďaleko Národnej akadémie vied Ukrajiny, ktorú v pondelok zasiahol ruský dron. Pri útoku zahynula jedna žena a v historickej budove vypukol požiar.
Išlo o ďalší zo série ruských dronových a raketových útokov smerujúcich do centra Kyjeva, ktoré sa predtým považovalo za jednu z najlepšie chránených častí krajiny.
Niekoľko týždňov trvajúce útoky počas dňa aj noci opakovane spúšťajú niekoľkohodinové letecké poplachy a výrazne narúšajú každodenný život približne troch miliónov obyvateľov metropoly.
Ukrajina nalieha na západných spojencov, aby urýchlili dodávky systémov protivzdušnej obrany potrebných na ochranu miest pred ruskými útokmi.
Rusko v posledných mesiacoch nasadzuje aj nové drony s prúdovým pohonom. Sú rýchlejšie než predchádzajúce typy a ukrajinská protivzdušná obrana ich dokáže zachytávať ťažšie.
Zdroj: SITA.sk - Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, najvýznamnejšia vysoká škola na Ukrajine, v utorok nariadila študentom zostať doma a prešla na dištančnú výučbu pre nárast ruských denných dronových útokov na hlavné mesto.
Univerzita oznámila, že „vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Kyjeve“ bude najmenej do 16. októbra fungovať v režime práce a výučby na diaľku.
Jej hlavný areál sa nachádza neďaleko Národnej akadémie vied Ukrajiny, ktorú v pondelok zasiahol ruský dron. Pri útoku zahynula jedna žena a v historickej budove vypukol požiar.
Útok na akadémiu
Išlo o ďalší zo série ruských dronových a raketových útokov smerujúcich do centra Kyjeva, ktoré sa predtým považovalo za jednu z najlepšie chránených častí krajiny.
Niekoľko týždňov trvajúce útoky počas dňa aj noci opakovane spúšťajú niekoľkohodinové letecké poplachy a výrazne narúšajú každodenný život približne troch miliónov obyvateľov metropoly.
Ukrajina naliehavo žiada
Ukrajina nalieha na západných spojencov, aby urýchlili dodávky systémov protivzdušnej obrany potrebných na ochranu miest pred ruskými útokmi.
Rusko v posledných mesiacoch nasadzuje aj nové drony s prúdovým pohonom. Sú rýchlejšie než predchádzajúce typy a ukrajinská protivzdušná obrana ich dokáže zachytávať ťažšie.
Zdroj: SITA.sk - Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu © SITA Všetky práva vyhradené.
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