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29. septembra 2026
Slovensko za šesť rokov zasiahli tri tragické útoky v školách. Ich okolnosti boli rozdielne, majú však spoločného menovateľa – FOTO
Tagy: útok na škole Útok na základnej škole vo Vrútkach Útok nožom Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove
Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností. Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností.
Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach nie je prvým prípadom, keď sa slovenská škola stala miestom závažného násilného útoku. Za uplynulých šesť rokov Slovensko zasiahli tri prípady s tragickými následkami - vo Vrútkach v roku 2020, v Spišskej Starej Vsi v roku 2025 a teraz v Staškove.
Okolnosti jednotlivých útokov boli rozdielne a nemožno ich automaticky spájať. Spoločným menovateľom je však školské prostredie a násilie, ktoré si vyžiadalo obete na životoch.
Prvý z trojice prípadov sa odohral 11. júna 2020 v Spojenej škole vo Vrútkach. Do budovy vtedy vnikol 22-ročný bývalý žiak školy Ivan Č. Po rozbití sklenenej výplne dverí sa dostal dovnútra a nožom napadol pracovníkov a žiakov. Útok neprežil zástupca riaditeľky školy Jaroslav Budz, ktorý sa útočníkovi postavil. Zranenia utrpeli aj ďalší ľudia vrátane detí.
Páchateľ následne zo školy utiekol. Polícia ho prenasledovala a približne 500 metrov od budovy sa ho pokúsila zadržať. Muž zaútočil nožom aj na policajtov a tí ho zastrelili. Vyšetrovanie sa zaoberalo aj motívom jeho konania. Polícia neskôr uviedla, že sa nepotvrdilo, že by bol počas štúdia v škole šikanovaný.
Ďalší tragický útok sa odohral 16. januára 2025 na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Osemnásťročný študent školy Samuel S. zaútočil nožom. Zomreli dve ženy - 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy a 18-ročná študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Páchateľ po útoku z miesta utiekol. Polícia po ňom spustila rozsiahle pátranie a zadržala ho približne hodinu po útoku.
Prípad vyvolal diskusiu o bezpečnosti na slovenských školách aj o možnostiach včas zachytiť rizikové správanie. Vyšetrovanie postupne prinášalo informácie aj o predchádzajúcich problémoch mladíka a jeho konfliktoch v školskom prostredí. Momentálne na Špecializovanom trestnom súde pokračuje súdne pojednávanie v prípade tohto tragického útoku.
Necelé dva roky po tragédii v Spišskej Starej Vsi zasiahlo násilie ďalšiu slovenskú školu. V utorok 29. septembra 2026 došlo k útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca.
Podľa doteraz zverejnených informácií si útok vyžiadal jednu obeť a ďalší ľudia utrpeli zranenia. Na miesto smerovali záchranári aj polícia a prípad začali vyšetrovať príslušné orgány. Tragédia okamžite vyvolala reakcie predstaviteľov štátu a opätovne otvorila otázku bezpečnosti v školskom prostredí.
Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností. Vrútky od Staškova delí viac ako šesť rokov, medzi útokmi v Spišskej Starej Vsi a Staškove však uplynulo menej ako 21 mesiacov. V každom z troch prípadov sa násilie odohralo priamo v školskom prostredí a skončilo sa stratou ľudského života.
Vrútky, Spišská Stará Ves a Staškov sa tak stali miestami troch najzávažnejších násilných útokov na slovenských školách v posledných rokoch.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko za šesť rokov zasiahli tri tragické útoky v školách. Ich okolnosti boli rozdielne, majú však spoločného menovateľa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach nie je prvým prípadom, keď sa slovenská škola stala miestom závažného násilného útoku. Za uplynulých šesť rokov Slovensko zasiahli tri prípady s tragickými následkami - vo Vrútkach v roku 2020, v Spišskej Starej Vsi v roku 2025 a teraz v Staškove.
Okolnosti jednotlivých útokov boli rozdielne a nemožno ich automaticky spájať. Spoločným menovateľom je však školské prostredie a násilie, ktoré si vyžiadalo obete na životoch.
Vrútky 2020
Prvý z trojice prípadov sa odohral 11. júna 2020 v Spojenej škole vo Vrútkach. Do budovy vtedy vnikol 22-ročný bývalý žiak školy Ivan Č. Po rozbití sklenenej výplne dverí sa dostal dovnútra a nožom napadol pracovníkov a žiakov. Útok neprežil zástupca riaditeľky školy Jaroslav Budz, ktorý sa útočníkovi postavil. Zranenia utrpeli aj ďalší ľudia vrátane detí.
Páchateľ následne zo školy utiekol. Polícia ho prenasledovala a približne 500 metrov od budovy sa ho pokúsila zadržať. Muž zaútočil nožom aj na policajtov a tí ho zastrelili. Vyšetrovanie sa zaoberalo aj motívom jeho konania. Polícia neskôr uviedla, že sa nepotvrdilo, že by bol počas štúdia v škole šikanovaný.
Spišská Stará Ves 2025
Ďalší tragický útok sa odohral 16. januára 2025 na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Osemnásťročný študent školy Samuel S. zaútočil nožom. Zomreli dve ženy - 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy a 18-ročná študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Páchateľ po útoku z miesta utiekol. Polícia po ňom spustila rozsiahle pátranie a zadržala ho približne hodinu po útoku.
Prípad vyvolal diskusiu o bezpečnosti na slovenských školách aj o možnostiach včas zachytiť rizikové správanie. Vyšetrovanie postupne prinášalo informácie aj o predchádzajúcich problémoch mladíka a jeho konfliktoch v školskom prostredí. Momentálne na Špecializovanom trestnom súde pokračuje súdne pojednávanie v prípade tohto tragického útoku.
Staškov 2026
Necelé dva roky po tragédii v Spišskej Starej Vsi zasiahlo násilie ďalšiu slovenskú školu. V utorok 29. septembra 2026 došlo k útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca.
Podľa doteraz zverejnených informácií si útok vyžiadal jednu obeť a ďalší ľudia utrpeli zranenia. Na miesto smerovali záchranári aj polícia a prípad začali vyšetrovať príslušné orgány. Tragédia okamžite vyvolala reakcie predstaviteľov štátu a opätovne otvorila otázku bezpečnosti v školskom prostredí.
Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností. Vrútky od Staškova delí viac ako šesť rokov, medzi útokmi v Spišskej Starej Vsi a Staškove však uplynulo menej ako 21 mesiacov. V každom z troch prípadov sa násilie odohralo priamo v školskom prostredí a skončilo sa stratou ľudského života.
Vrútky, Spišská Stará Ves a Staškov sa tak stali miestami troch najzávažnejších násilných útokov na slovenských školách v posledných rokoch.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko za šesť rokov zasiahli tri tragické útoky v školách. Ich okolnosti boli rozdielne, majú však spoločného menovateľa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: útok na škole Útok na základnej škole vo Vrútkach Útok nožom Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove
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