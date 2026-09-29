Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 29.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2026

Slovensko za šesť rokov zasiahli tri tragické útoky v školách. Ich okolnosti boli rozdielne, majú však spoločného menovateľa – FOTO


Tagy: útok na škole Útok na základnej škole vo Vrútkach Útok nožom Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove

Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností. Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach ...



Zdieľať
67892b9f31366827881382 scaled 1 676x423 29.9.2026 (SITA.sk) - Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností.


Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach nie je prvým prípadom, keď sa slovenská škola stala miestom závažného násilného útoku. Za uplynulých šesť rokov Slovensko zasiahli tri prípady s tragickými následkami - vo Vrútkach v roku 2020, v Spišskej Starej Vsi v roku 2025 a teraz v Staškove.

Okolnosti jednotlivých útokov boli rozdielne a nemožno ich automaticky spájať. Spoločným menovateľom je však školské prostredie a násilie, ktoré si vyžiadalo obete na životoch.

Vrútky 2020


Prvý z trojice prípadov sa odohral 11. júna 2020 v Spojenej škole vo Vrútkach. Do budovy vtedy vnikol 22-ročný bývalý žiak školy Ivan Č. Po rozbití sklenenej výplne dverí sa dostal dovnútra a nožom napadol pracovníkov a žiakov. Útok neprežil zástupca riaditeľky školy Jaroslav Budz, ktorý sa útočníkovi postavil. Zranenia utrpeli aj ďalší ľudia vrátane detí.
 

Páchateľ následne zo školy utiekol. Polícia ho prenasledovala a približne 500 metrov od budovy sa ho pokúsila zadržať. Muž zaútočil nožom aj na policajtov a tí ho zastrelili. Vyšetrovanie sa zaoberalo aj motívom jeho konania. Polícia neskôr uviedla, že sa nepotvrdilo, že by bol počas štúdia v škole šikanovaný.

Spišská Stará Ves 2025


Ďalší tragický útok sa odohral 16. januára 2025 na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Osemnásťročný študent školy Samuel S. zaútočil nožom. Zomreli dve ženy - 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy a 18-ročná študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Páchateľ po útoku z miesta utiekol. Polícia po ňom spustila rozsiahle pátranie a zadržala ho približne hodinu po útoku.
 
 
Prípad vyvolal diskusiu o bezpečnosti na slovenských školách aj o možnostiach včas zachytiť rizikové správanie. Vyšetrovanie postupne prinášalo informácie aj o predchádzajúcich problémoch mladíka a jeho konfliktoch v školskom prostredí. Momentálne na Špecializovanom trestnom súde pokračuje súdne pojednávanie v prípade tohto tragického útoku.
 
 

Staškov 2026


Necelé dva roky po tragédii v Spišskej Starej Vsi zasiahlo násilie ďalšiu slovenskú školu. V utorok 29. septembra 2026 došlo k útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca.

Podľa doteraz zverejnených informácií si útok vyžiadal jednu obeť a ďalší ľudia utrpeli zranenia. Na miesto smerovali záchranári aj polícia a prípad začali vyšetrovať príslušné orgány. Tragédia okamžite vyvolala reakcie predstaviteľov štátu a opätovne otvorila otázku bezpečnosti v školskom prostredí.

Tri udalosti sa odohrali v rozdielnom čase, na rôznych miestach a za rozdielnych okolností. Vrútky od Staškova delí viac ako šesť rokov, medzi útokmi v Spišskej Starej Vsi a Staškove však uplynulo menej ako 21 mesiacov. V každom z troch prípadov sa násilie odohralo priamo v školskom prostredí a skončilo sa stratou ľudského života.

Vrútky, Spišská Stará Ves a Staškov sa tak stali miestami troch najzávažnejších násilných útokov na slovenských školách v posledných rokoch.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko za šesť rokov zasiahli tri tragické útoky v školách. Ich okolnosti boli rozdielne, majú však spoločného menovateľa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: útok na škole Útok na základnej škole vo Vrútkach Útok nožom Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela (29. 9. 2026)
 Opozícia reaguje na tragický útok žiaka v Staškove (29. 9. 2026)
 Generálny prokurátor Maroš Žilinka: Útok v Staškove je výstrahou pred eskaláciou napätia (29. 9. 2026)



nasledujúci článok >>
Kyjevská univerzita prešla v dôsledku ruských útokov na dištančnú výučbu
<< predchádzajúci článok
Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 