Kylian Mbappé neodcestoval s tímom PSG na turné do Japonska, v prestupovej hre môže byť Chelsea či Al-Hilal

Mbappého nechcú pustiť zadarmo

Gigantická ponuka od klubu Al-Hilal

23.7.2023 (SITA.sk) - Nad budúcnosťou útočníka Kyliana Mbappého vo francúzskom futbalovom klube Paríž Saint-Germain sa vznáša obrovský otáznik.Úradujúci šampión Ligue 1, ktorého pred začiatkom sezóny 2023/2024 posilnil slovenský obranca Milan Škriniar , odcestoval na predsezónne turné do Japonska bez 24-ročného zakončovateľa.To by mohlo nasvedčovať tomu, že funkcionári z Parku princov sa počas aktuálneho prestupového obdobia budú snažiť Mbappého speňažiť, aj keď to pôvodne nechceli.Mbappé má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024.Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu alebo ho predajú.Správy o tom, že Mbappé nepredĺži zmluvu s PSG, vyvolali minulý mesiac vlnu špekulácií a začali tohto hráča okamžite spájať s prestupom do Realu Madrid , ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur.Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.Funkcionári Paríža Saint-Germain tak pravdepodobne čoskoro vstúpia do rokovaní o Mbappého prestupe.V ostatných hodinách sa objavili správy o záujme anglického klubu FC Chelsea i gigantickej ponuke od saudskoarabského klubu Al-Hilal , no Mbappé údajne preferuje iba transfer do madridského Realu.V niektorých médiách sa už dokonca objavili informácie o tom, že s vedením „bieleho baletu“ sa už dohodol na podmienkach zmluvy.