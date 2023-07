Veľká cena Maďarska zostane v kalendári formuly 1 ďalších päť rokov, Hungaroring zatiaľ vynovia

23.7.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia motoristickej formuly 1 predĺžili zmluvu s organizátormi Veľkej ceny Maďarska o ďalších päť rokov, čo znamená, že uvedené podujatie sa v kalendári seriálu udrží minimálne do roku 2032.F1 oznámila dohodu počas súťažného víkendu na Hungaroringu. Doterajší kontrakt platil do roku 2027.Nová dohoda nasleduje po správach, že Hungaroring prejde v najbližších rokoch významným vývojom a rekonštrukciou, vrátane novej budovy boxov a hlavnej tribúny.Trať s dĺžkou 4,4 kilometra sa nachádza 20 kilometrov od Budapešti v zvlnenej krajine a v kalendári seriálu sa nachádza od roku 1986.„Je to veľmi výnimočný okruh neďaleko neuveriteľnej Budapešti, na ktorý sa vždy tešia všetci pretekári i naši fanúšikovia,“ povedal prezident F1 Stefano Domenicali