Kylian Mbappé v Paríži nechce zostať a neprišiel ani na oslavu spoluhráča. Real verí, že ho získa

Klub sa s Mbappém nedohodol

Ďalší krok na ceste do Realu

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Kylian Mbappé nehodlá predĺžiť svoju zmluvu s francúzskym futbalovým veľkoklubom Paríž Saint-Germain , ktorá vyprší posledným júnovým dňom v roku 2022. Znamená to, že po tomto termíne bude môcť z klubu odísť zadarmo. Informoval o tom web španielskeho denníka Marca s odvolaním sa na dôverné klubové zdroje.Nie je tajomstvo, že 22-ročný útočník je v spojení s Realom Madrid , ktorý za člena tímu úradujúcich majstrov sveta údajne ponúka 120 miliónov eur."PSG sa pred dvoma týždňami pokúsilo udržať Mbappého kontraktom na ďalších šesť rokov a s platom podobným Neymarovi. K dohode však nedošlo. Mbappého odpoveď bola zakaždým rovnaká v zmysle: Nemám záujem. Na druhej strane Real Madrid momentálne má takú finančnú silu, aby napol svaly a predložil Mbappému zaujímavú ponuku. V konečnom dôsledku to bude o tom, aká bude argumentácia Florentina Péreza, aby presvedčil katarského šejka Al-Khelaifiho z najvyššieho poschodia kancelárie parížskeho klubu," napísala Marca.Podľa El Mundo Deportivo sa Mbappé nezúčastnil na oslave 32. narodenín španielskeho spoluhráča Andera Herreru, čo by mohlo znamenať jeho blížiaci sa odchod z klubu.Pritom na oslave nechýbali Neymar Ángel di María ani veľké posily tohto leta Lionel Messi "Fanúšikovia Realu Madrid absenciu Mbappého chápu ako ďalší krok na jeho ceste do španielskej metropoly. Už v pondelok čaká na Mbappého stretnutie so šéfom klubu Al-Khelaifim, aby sa porozprávali o budúcnosti," napísal web denníka El Mundo Deportivo.Futbalisti PSG vyhrali v sobotu nad hráčmi Štrasburg 4:2 v druhom kole Ligue 1 a na konte majú v novej sezóne plný počet bodov. Jeden zo štyroch gólov Parížanov strelil práve Mbappé.