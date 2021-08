Vlhová nemôže odletieť na prípravu do Argentíny, urobila aj personálne zmeny vo svojom tíme

Tréningy zamerané na kvalitu

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská lyžiarska šampiónka Petra Vlhová má za sebou štyri výjazdy na lyžiach v príprave na novú sezónu, v Taliansku a Švajčiarsku ju okrem nového hlavného trénera Maura Piniho sprevádzali aj ďalší členovia tímu."Každý tréner je iný. Môžem povedať, že je to niečo úplne iné ako s predošlým koučom Liviom Magonim. Som rada, že som urobila takéto rozhodnutie a určite ho neľutujem. Momentálne som vo svojom živote šťastná a spokojná," uviedla úradujúca víťazka Svetového pohára Petra Vlhová v rozhovore pre denník Šport.Vlhová trénovala v Taliansku, kondíciu naháňala v olympijskom centre vo Švajčiarsku a istý čas pobudla aj v špecializovanej slalomovej hale v Litve, kde bola už niekoľkokrát aj v minulosti. Čerstvá čestná občianka mesta Liptovský Mikuláš priznala, že tréningy v porovnaní s jej doterajším trénerom Liviom Magonim aktuálne s Pinim zameriavajú viac na kvalitu ako kvantitu."Na tréningoch sa v rovnakej miere venujeme slalomu a obrovskému slalomu. Menej skúšame rýchlostné disciplíny. Nie že by sme super G a zjazd netrénovali vôbec, ale oveľa menej, než v nedávnej minulosti," priznala 26-ročná Liptáčka.Vlhová vniesla aj viac svetla do ďalších personálnych zmien v jej tíme. Okrem hlavného trénera Magoniho od nej odišiel aj dlhoročný taliansky servisman Gianluigi Parravicini a tiež mentálna trénerka Petra Zorvan."Parraviciniho nahradil Bruno Grandi. Spolupracoval predtým s nórskym špecialistom na točivé disciplíny Leifom Nestvoldom-Haugenom, ktorý takisto jazdí vo Svetovom pohári. Mám aj fyzioterapeutku Ivanu Gašparekovú, ktorá sa stará nielen o mňa, ale aj o ostatných členov tímu, ak sú 'zničení'. Mám radosť z toho, že sa stará o moje telo, pretože už nemám dvadsať rokov a cítim to po každom tréningu. Teraz je to o niečom úplne inom. Po tréningu ma dáva dohromady a na druhý deň viem fungovať tak ako predtým. Moje telo vie ísť na sto percent aj šesť dní bez toho, aby malo jeden z nich zlý," prezradila Vlhová.Vlhovci mali stráviť najbližšie dni na sústredení v Argentíne v najjužnejšom meste sveta Ushuaia, kde kedysi viackrát trénovala aj Veronika Velez Zuzulová . Rovnako ako bratia Adam a Andrea Žampovci nemohli odletieť na Nový Zéland, ani Vlhová sa tentoraz nemôže pripravovať na južnej pologuli.Argentínska vláda vydala nariadenie, že pre pandémiu koronavírusu zrušila všetky lyžiarske kempy pre cudzincov v tejto zimnej sezóne. Tento príkaz sa dotkol aj slovenských paralyžiarov, ktorí tam mali stráviť 12 dní."V piatok ráno mi Mauro písal, že sa to nakoniec ruší, pretože do Argentíny sa v tejto chvíli cudzinci nedostanú. Musíme nájsť plán B. Momentálne neviem, kam pôjdeme," podotkla Vlhová.Držiteľka dvoch strieborných medailí z tohtoročných majstrovstiev sveta v Cortine d'Ampezzo má pred sebou jasný cieľ v lyžiarskej sezóne 2021/2022 - úspech na zimných olympijských hrách v Pekingu . Do februára 2022 ju však čaká ešte veľa pretekov v rámci Svetového pohára a ani v nich nechce byť vzadu."Ak získam nejaký cenný kov v Pekingu, budeme veľmi šťastní, ale o tom ešte nehovorme. Olympijské hry sú až v budúcom roku a dovtedy sa môže stať čokoľvek. Sústredím sa na Svetový pohár. Hoci je táto sezóna olympijská, nepripravujeme sa na ňu nijako špeciálne. Urobíme všetko pre to, aby som v budúcej zime dosiahla čo najlepšie výsledky," doplnila Vlhová pre Šport.