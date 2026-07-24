|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júla 2026
Kým štátna mincovňa prosperuje, Rudné bane výrazne zaostávajú. Kontrolóri upozorňujú na potrebu legislatívnych zmien
Tagy: štátny podnik
Kontrolóri upozornili, že na rozdiel od dozornej rady Kremnickej mincovne, dozorná rada Rudných baní bola dlhodobo nefunkčná.
Zdieľať
24.7.2026 (SITA.sk) - Kontrolóri upozornili, že na rozdiel od dozornej rady Kremnickej mincovne, dozorná rada Rudných baní bola dlhodobo nefunkčná.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) poukázal na potrebu legislatívne posilniť jednotný rámec správy štátneho majetku, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu.
Podľa úradu to ukázali výsledky kontrol v štátnych podnikoch Mincovňa Kremnica a Rudné bane. Kým štátna mincovňa, ktorá spadá pod ministerstvo financií, je podľa NKÚ príkladom efektívne fungujúceho štátneho podniku, Rudným baniam pod ministerstvom hospodárstva dlhodobo chýba jasné strategické smerovanie.
"Tieto zistenia priniesli najnovšie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zároveň potvrdili to, na čo kontrolný úrad dlhodobo upozorňuje vládu i parlament, a to je nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu. Je dôležité legislatívne posilniť jednotný rámec správy majetku štátu, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu. Legislatíva nemôže byť prekážkou rozvoja štátnych podnikov a ich schopnosti efektívne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie. Zodpovedné ministerstvá musia pružne reagovať na vzniknutú situáciu nielen zmenou národnej legislatívy, ale aj prístupom k riadeniu, vyhodnocovaniu rizík či efektívnej vnútornej kontrole," uviedol úrad.
Mincovňa Kremnica je štátnym podnikom, no zároveň podľa NKÚ predstavuje na slovenské pomery špecifický subjekt s vyše 700-ročnou tradíciou. Hoci nepodlieha niektorým nástrojom verejnej finančnej a majetkovej kontroly uplatňovaným vo verejnej správe, prierezová kontrola jej hospodárenia potvrdila, že pri nakladaní s majetkom dodržiava princípy zákonnosti, hospodárnosti a taktiež efektívneho využívania finančných prostriedkov.
Výsledky kontroly ukázali, že podnik dosahuje dlhodobo stabilné a kladné hospodárske výsledky. Vlani vykázal čistý zisk po zdanení vyše 667-tisíc eur, čo predstavovalo medziročný rast o bezmála 40 %. Celkové výnosy dosiahli 39,6 milióna eur.
Podľa podpredsedníčky NKÚ Henriety Crkoňovej je štátna mincovňa príkladom dobrej praxe, disponuje jasnou víziou dlhodobého rozvoja a nebojí sa vstupovať do nových strategických aktivít.
"Významným pozitívnym signálom je aj rast tržieb z výroby zahraničných obehových mincí, ktoré vlani medziročne vzrástli o 117 % na bezmála 14 miliónov eur. Tento výsledok potvrdzuje dobré meno podniku, jeho konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch a vedenie spoločnosti možno považovať za dobrého hospodára," zdôraznila Crkoňová.
Dodala, že mincovňa dlhodobo investuje do obnovy technologického vybavenia a automatizácie výroby. Tak zároveň minimalizuje riziko modernizačného dlhu a posilňuje jeho konkurencieschopnosť na národnom a európskom trhu.
"Ministerstvo financií, ako nositeľ primárnej zodpovednosti za podriadené inštitúcie, sa aj vďaka funkčnej dozornej rade spolupodieľa na koncepciách rozvoja podniku, podporuje jeho modernizáciu prostredníctvom investičných plánov a schvaľuje aj rozbory jeho hospodárenia," priblížil NKÚ.
Štátny podnik Rudné bane plní dôležité úlohy v rámci útlmového programu rudného baníctva, ktorý vláda schválila ešte v roku 1990. Podľa pôvodných plánov mal byť tento program na Slovensku ukončený do roku 2011. K tomu však podľa NKÚ nedošlo a viaceré bývalé banské lokality naďalej predstavujú environmentálnu aj bezpečnostnú záťaž nielen pre región, ale aj celú spoločnosť.
"Dlhodobé odkladanie riešení zvyšuje riziká aj finančné nároky spojené s odstraňovaním následkov banskej činnosti. Za obdobie rokov 2010 až 2025 získali Rudné bane na technické práce súvisiace s realizáciou útlmového programu dotácie len vo výške 12 miliónov eur, čo je nedostatočné a priam kritické," uviedla Crkoňová.
Kontrolóri upozornili, že na rozdiel od dozornej rady Kremnickej mincovne, dozorná rada Rudných baní bola dlhodobo nefunkčná. Okrem iného to znemožnilo schvaľovanie predaja prebytočných pozemkov podniku. Rezort hospodárstva ako zakladateľ od augusta 2024 do júna 2025 neobsadil funkciu predsedu dozornej rady, päť rokov rade chýbal aj podpredseda rady.
"Nastavený celkový model fungovania podniku na základe oneskorene schvaľovaných ročných plánov a koncepcií nezodpovedá dnešným potrebám riadenia podniku. Vedenie Rudných baní vypracovalo strednodobú koncepciu rozvoja s výhľadom do roku 2028, ktorá reaguje na súčasné problémy. Obsahuje aj víziu smerujúcu od pasívnej správy banských záťaží k aktívnejšiemu modelu využívania odborného, surovinového a environmentálneho potenciálu podniku. Do ukončenia kontroly nebola táto koncepcia posúdená zakladateľom, ktorý je primárnym nositeľom zodpovednosti za fungovanie štátneho podniku," uzavrel NKÚ.
Zdroj: SITA.sk - Kým štátna mincovňa prosperuje, Rudné bane výrazne zaostávajú. Kontrolóri upozorňujú na potrebu legislatívnych zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) poukázal na potrebu legislatívne posilniť jednotný rámec správy štátneho majetku, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu.
Podľa úradu to ukázali výsledky kontrol v štátnych podnikoch Mincovňa Kremnica a Rudné bane. Kým štátna mincovňa, ktorá spadá pod ministerstvo financií, je podľa NKÚ príkladom efektívne fungujúceho štátneho podniku, Rudným baniam pod ministerstvom hospodárstva dlhodobo chýba jasné strategické smerovanie.
"Tieto zistenia priniesli najnovšie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zároveň potvrdili to, na čo kontrolný úrad dlhodobo upozorňuje vládu i parlament, a to je nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu. Je dôležité legislatívne posilniť jednotný rámec správy majetku štátu, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu. Legislatíva nemôže byť prekážkou rozvoja štátnych podnikov a ich schopnosti efektívne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie. Zodpovedné ministerstvá musia pružne reagovať na vzniknutú situáciu nielen zmenou národnej legislatívy, ale aj prístupom k riadeniu, vyhodnocovaniu rizík či efektívnej vnútornej kontrole," uviedol úrad.
Mincovňa Kremnica
Mincovňa Kremnica je štátnym podnikom, no zároveň podľa NKÚ predstavuje na slovenské pomery špecifický subjekt s vyše 700-ročnou tradíciou. Hoci nepodlieha niektorým nástrojom verejnej finančnej a majetkovej kontroly uplatňovaným vo verejnej správe, prierezová kontrola jej hospodárenia potvrdila, že pri nakladaní s majetkom dodržiava princípy zákonnosti, hospodárnosti a taktiež efektívneho využívania finančných prostriedkov.
Výsledky kontroly ukázali, že podnik dosahuje dlhodobo stabilné a kladné hospodárske výsledky. Vlani vykázal čistý zisk po zdanení vyše 667-tisíc eur, čo predstavovalo medziročný rast o bezmála 40 %. Celkové výnosy dosiahli 39,6 milióna eur.
Podľa podpredsedníčky NKÚ Henriety Crkoňovej je štátna mincovňa príkladom dobrej praxe, disponuje jasnou víziou dlhodobého rozvoja a nebojí sa vstupovať do nových strategických aktivít.
"Významným pozitívnym signálom je aj rast tržieb z výroby zahraničných obehových mincí, ktoré vlani medziročne vzrástli o 117 % na bezmála 14 miliónov eur. Tento výsledok potvrdzuje dobré meno podniku, jeho konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch a vedenie spoločnosti možno považovať za dobrého hospodára," zdôraznila Crkoňová.
Dodala, že mincovňa dlhodobo investuje do obnovy technologického vybavenia a automatizácie výroby. Tak zároveň minimalizuje riziko modernizačného dlhu a posilňuje jeho konkurencieschopnosť na národnom a európskom trhu.
"Ministerstvo financií, ako nositeľ primárnej zodpovednosti za podriadené inštitúcie, sa aj vďaka funkčnej dozornej rade spolupodieľa na koncepciách rozvoja podniku, podporuje jeho modernizáciu prostredníctvom investičných plánov a schvaľuje aj rozbory jeho hospodárenia," priblížil NKÚ.
Štátny podnik Rudné bane
Štátny podnik Rudné bane plní dôležité úlohy v rámci útlmového programu rudného baníctva, ktorý vláda schválila ešte v roku 1990. Podľa pôvodných plánov mal byť tento program na Slovensku ukončený do roku 2011. K tomu však podľa NKÚ nedošlo a viaceré bývalé banské lokality naďalej predstavujú environmentálnu aj bezpečnostnú záťaž nielen pre región, ale aj celú spoločnosť.
"Dlhodobé odkladanie riešení zvyšuje riziká aj finančné nároky spojené s odstraňovaním následkov banskej činnosti. Za obdobie rokov 2010 až 2025 získali Rudné bane na technické práce súvisiace s realizáciou útlmového programu dotácie len vo výške 12 miliónov eur, čo je nedostatočné a priam kritické," uviedla Crkoňová.
Kontrolóri upozornili, že na rozdiel od dozornej rady Kremnickej mincovne, dozorná rada Rudných baní bola dlhodobo nefunkčná. Okrem iného to znemožnilo schvaľovanie predaja prebytočných pozemkov podniku. Rezort hospodárstva ako zakladateľ od augusta 2024 do júna 2025 neobsadil funkciu predsedu dozornej rady, päť rokov rade chýbal aj podpredseda rady.
"Nastavený celkový model fungovania podniku na základe oneskorene schvaľovaných ročných plánov a koncepcií nezodpovedá dnešným potrebám riadenia podniku. Vedenie Rudných baní vypracovalo strednodobú koncepciu rozvoja s výhľadom do roku 2028, ktorá reaguje na súčasné problémy. Obsahuje aj víziu smerujúcu od pasívnej správy banských záťaží k aktívnejšiemu modelu využívania odborného, surovinového a environmentálneho potenciálu podniku. Do ukončenia kontroly nebola táto koncepcia posúdená zakladateľom, ktorý je primárnym nositeľom zodpovednosti za fungovanie štátneho podniku," uzavrel NKÚ.
Zdroj: SITA.sk - Kým štátna mincovňa prosperuje, Rudné bane výrazne zaostávajú. Kontrolóri upozorňujú na potrebu legislatívnych zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: štátny podnik
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lidl nájdete už aj v Kolárove
Lidl nájdete už aj v Kolárove
<< predchádzajúci článok
Námorníctvo Ukrajiny prvýkrát v histórii získalo oprávnenie veliť silám NATO
Námorníctvo Ukrajiny prvýkrát v histórii získalo oprávnenie veliť silám NATO