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24. júla 2026

Námorníctvo Ukrajiny prvýkrát v histórii získalo oprávnenie veliť silám NATO


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské námornictvo Vojna na Ukrajine

Vo vyhlásení námorníctvo zdôraznilo, že získanie hodnotenia Mission Capable je výsledkom viacročnej prípravy. Námorné sily Ozbrojených síl Ukrajiny prvýkrát v histórii získali oprávnenie veliť ...



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gettyimages 2200454055 676x507 24.7.2026 (SITA.sk) - Vo vyhlásení námorníctvo zdôraznilo, že získanie hodnotenia Mission Capable je výsledkom viacročnej prípravy.


Námorné sily Ozbrojených síl Ukrajiny prvýkrát v histórii získali oprávnenie veliť silám Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na velenie ukrajinského námorníctva s tým, že príslušný útvar úspešne absolvoval hodnotenie podľa aliančných štandardov.

Počas spoločného ukrajinsko-amerického cvičenia Sea Breeze 2026 prešiel štáb mínolovných operácií 1. divízie mínolovných lodí druhým stupňom hodnotenia NATO (NEL-2) a získal hodnotenie „Plne spôsobilý na plnenie misie“ (Mission Capable).

Hodnotenie NEL-2 preveruje nielen kompatibilitu jednotky so štandardmi NATO, ale aj jej plnú pripravenosť na plnenie bojových úloh. Úspešné absolvovanie podľa ukrajinského námorníctva potvrdzuje, že útvar spĺňa požiadavky Spojeného veliteľstva operácií NATO.

Ukrajinská jednotka bola zároveň po prvý raz oficiálne začlenená do systému velenia aliančných zoskupení určených na boj proti mínovým hrozbám na mori. Podľa ukrajinského námorníctva tak krajina získala alianciou potvrdenú schopnosť veliť podriadeným mnohonárodným silám, spolupracovať až na úrovni Stálej mínolovnej skupiny NATO a plniť celé spektrum misií v oblasti boja proti námorným mínam.

Vo vyhlásení námorníctvo zdôraznilo, že získanie hodnotenia Mission Capable je výsledkom viacročnej prípravy. „Mission Capable je zložitý, viacúrovňový proces, ktorý si vyžaduje obrovské množstvo práce.“ Od začiatku ruskej invázie podľa neho ukrajinskí vojenskí námorníci počas troch rokov zavádzali doktríny NATO, absolvovali výcvik a budovali potrebné spôsobilosti.


Zdroj: SITA.sk - Námorníctvo Ukrajiny prvýkrát v histórii získalo oprávnenie veliť silám NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské námornictvo Vojna na Ukrajine
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