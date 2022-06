Kyrgios čelil v Stuttgarte rasistickým urážkam, odmietal dohrať zápas

Austrálsky tenista Nick Kyrgios prezradil, že počas semifinálového zápasu na podujatí ATP v Stuttgarte čelil rasistickým urážkam z hľadiska. S turnajom sa rozlúčil v sobotu po prehre s Britom Andym Murraym 6:7 (5), 2:6.





"Kedy sa toto skončí? Dokedy budeme musieť počúvať rasistické nadávky od publika? Chápem, že moje správanie nie je vždy to najlepšie, no výrazy ako 'ty malá čierna ovca', 'zavri hubu a hraj' nie sú akceptovateľné. Keby som to chcel divákom nejako odplatiť, dostal by som trest. Celé je to postavené na hlavu," napísal Austrálčan na Instagrame.Kyrgiosovi odobral rozhodca fiftín za rozmlátenie rakety v tajbrejku prvého setu. V druhom sete dostal varovanie za nešportové správanie, keď sa priblížil k divákom a spýtal sa ich: "Čo ste mi to povedali?" Kyrgios si potom sadol na lavičku a odmietal pokračovať v zápase. K dohraniu ho presvedčil až supervízor turnaja, informovala agentúra AP. Diváci ho pri odchode do šatne vypískali.