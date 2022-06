Nick Kyrgios sa opäť postaral o rozruch, po prehratom zápase obvinil divákov v Stuttgarte z rasizmu

Kyrgios rozmlátil raketu

Čo si to povedal?

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa na turnaji ATP v nemeckom Stuttgarte postaral pri semifinálovej prehre s Britom Andym Murraym o ďalší škandál, po súboji totiž publikum obvinil z rasizmu na svoju osobu.Kyrgios podľahol britskému veteránovi 6:7 (5), 2:6 a vzápätí na instagrame zverejnil správu, že z hľadiska počul ofenzívne pokriky na seba."Kedy sa toto skončí? Ešte ako dlho budeme počúvať z hľadiska rasistické pokriky. Rozumiem, že moje správanie na dvorcoch nie je dlhodobo príkladné, no slová ako 'ty mala čierna ovca' či 'sklapni a hraj' nie sú akceptovateľné. Ak by som na toto odpovedal, dostal by som pokutu," napísal Kyrgios.V spomenutom súboji Austrálčan dostal trest v podobe loptičky pre súpera za nešportové správanie, keďže v prvom sete rozmlátil svoju raketu.V druhom sete dokonca rozhodca pridelil celú hru Murraymu, keď Kyrgios do publika zakričal: "Čo si to povedal?" Po tomto treste si Austrálčan sadol a nepokračoval v zápase až do okamihu, kým sa neporozprával so supervízorom turnaja.Andy Murray sa prebojoval do svojho prvého finále na tráve od Wimbledonu 2016, v nedeľu vyzve Taliana Mattea Berrettiniho. Pôjde o tretí vzájomný zápas, v predchádzajúcich dvoch si obaja súperi pripísali po jednom triumfe.