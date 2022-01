Kyrgios na Australian Open postúpil do 2. kola aj napriek tomu, že nedávno prekonal koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne prebojoval do 2. kola dvojhry mužov. V utorkovom súboji 1. kola su poradil s britským kvalifikantom Liamom Broadym 6:4, 6:4, 6:3. V ďalšom súboji na neho čaká turnajová dvojka Rus Daniil Medvedev.Kyrgios v Melbourne postúpil ďalej napriek tomu, že ešte nedávno bojoval s koronavírusom. Kvôli ochoreniu COVID-19 dokonca neabsolvoval turnaj v Sydney tesne pred AO."Trénoval som aj päť hodín denne, cítil som výnimočne, no potom ma to zasiahlo a ja som zostal pripútaný na lôžko. Nedokázal som sa poriadne nadýchnuť a silno som kašľal," ozrejmil 26-ročný Austrálčan po utorkovom triumfe nad Broadym."Cítil som sa veľmi zle. Pre niekoho, kto sa cítil na vrchole svojej fyzickej kondície, to dosť tvrdá rana," doplnil Kyrgios, ktorý pred Melbourne hral súťažný duel naposledy ešte v septembri 2021 na Laver Cupe."Rovnako ako každý, kto si tým prešiel, dúfam v to najlepšie. Jasné, necítim sa stopercentne fit, ale nechcem to používať ako výhovorku. V tomto okamihu to rieši celý svet a aj ja sa tým zaoberám. Teraz to beriem všetko deň po dni," vyjadril sa k situácii s koronavírusom aj svojej nedávnej nákaze a zotavení.