Rusi na ME v hádzanej vycvičili Slovákov, namiesto boja o postup im tak zostal len trpký dojem z rozlúčky

Zápas dobojovali so cťou

Hráči sa musia z toho poučiť

Slováci mali zviazané ruky

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hádzanári chvíľu snívali sen o postupe zo základnej skupiny na európskom šampionáte v Košiciach . Skvelí Rusi ich však v pondelok večer za pár minút vrátili do reality.Zatiaľ čo pred zápasom sa špekulovalo o tom, či budú slovenskí reprezentanti schopní zdolať favorizovaného súpera o šesť gólov a zabezpečiť si pokračovanie na ME 2022, počas neho bola aktuálna už len výška skóre v prospech Rusov pri ich suverénnom triumfe.Zverenci Velimira Petkoviča napokon zvíťazili 36:27 a stali sa víťazmi F-skupiny Spolu s Rusmi postúpili aj druhí Nóri, ktorí na záver zdolali Litovčanov 35:29."Trpký dojem z rozlúčky. V prvom polčase nám veci v obrane nefungovali tak, ako sme si povedali. V druhom dejstve bolo aspoň trochu vidieť z našej strany emóciu. V druhej tridsaťminútovke sme to aspoň so cťou dobojovali a vyhrali ju o gól. Ešte raz škoda úvodného dejstva, na ktoré musíme zabudnúť. Tam nám nevyšlo nič, to sa nám nemôže stávať. V útoku nám to vôbec nevychádzalo, ale najmä sme chceli byť kompaktnejší a dôslednejší v obrane. Rusi nás však prestreľovali, ako sa im zachcelo,“ uviedol Martin Potisk, jeden z mladíkov v slovenskom výbere, na webe slovakhandball.sk.Do neriešiteľných situácií sa proti Rusom často dostávali obaja slovenskí brankári."Mám zmiešané pocity. Na zápas s Ruskom sme nastupovali, že nádej na postup, či aspoň nejaký bodový zisk, ešte žije. Tá sa však rozplynula už v prvom polčase, ktorý nám absolútne nevyšiel ani v jednej hernej činnosti. Žiaľ, musíme to zobrať ako realitu a poučiť sa z toho, veď máme mladý tím a pre mnohých z nás to bol prvý šampionát,“ skonštatoval Marián Žernovič.Najlepším strelcom duelu bol Jakub Prokop s 8 gólmi. Podľa neho Slovákov zväzovalo, že mali vyhrať o šesť gólov."Neviem, či v tom bol až príliš veľký rešpekt, ale osobne si myslím, že to bolo aj povinnosťou vyhrať až o šesť gólov. Mali sme akoby zviazané ruky. S Nórmi sme prehrali o desať gólov, s Rusmi o deväť, ale bol to z našej strany horší výkon. Po prvom polčase bolo rozhodnuté, v kabíne sme si povedali, že druhé dejstvo chceme odohrať tak, aby to ocenili diváci v hale,“ zamyslel sa Prokop.Dvadsaťtriročná ľavá spojka zhodnotila aj celé dianie na šampionáte zo slovenského pohľadu. "Historické víťazstvo a prvé dva body pre Slovensko sú dôležité. S Nórmi si môžeme povedať, že sme hrali veľmi dobre v prvom polčase, v druhom už tréner obmenil zostavu. S Rusmi to bol teraz výbuch, prehrávať s nimi o desať gólov po polčase je veľmi veľa, potom to už bolo len také doťahovanie.“