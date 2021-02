Kyrgios vrátil úder Djokovičovi: Jeho slová nedávajú zmysel

Austrálsky tenista Nick Kyrgios si znova "rýpol" do Novaka Djokoviča. Lídra svetového rebríčka ATP a 17-násobného grandslamového šampióna nazval "veľmi zvláštnou mačkou". Tridsaťtriročný "Nole" pred štartom úvodného grandslamového turnaja roka Austalian Open uviedol, že rešpektuje Kyrgiosov talent a tenisové schopnosti, nemá však pochopenie pre jeho správanie mimo kurtu. "Rešpektujem každého hráča na okruhu, pretože každý má právo vybrať si spôsob, akým sa chce prezentovať a čo chce robiť. Vážim si ho ako tenistu. V minulosti ukázal, že môže zdolať každého hráča na svete. Ale úprimne, mimo kurtu nemá môj rešpekt. Prepáčte, viac sa k jeho osobe nebudem vyjadrovať," poznamenal Djokovič.





Kyrgiosova reakcia na jeho slová nenechala na seba dlho čakať. "Je to pre mňa zvláštne. Čítal som jeho vyjadrenie, že ma nerešpektuje. Podľa mňa je iba posadnutý, aby sa ľuďom páčil. Jeho slová nedávajú žiadny zmysel. Bral by som, keby povedal, že pre výstrelky z minulosti neuznáva moje správanie na kurte. Nerozumiem, prečo sa vyjadruje k tomu, čo robím mimo neho. Počas pandémie koronavírusu som sa snažil robiť prospešné veci. Rozdával som jedlo ľuďom v núdzi, išiel som príkladom, čo sa týka chránenia sa pred koronavírusom. Djokovič je diabolsky dobrý tenista, no jeho správanie počas pandémie bolo pre mňa nepochopiteľné. Zabával sa na párty v čase, keď sa ľudia obávali o svoje zdravie a životy. Je to veľmi zvláštna mačka," vyhlásil austrálsky búrlivák.Djokovič bol vlani v júni jedným zo štyroch hráčov, ktorí mali pozitívny test po jeho exhibičných turnajoch v Belehrade a chorvátskom Zadare. Podujatie vyvolalo veľkú kritiku za nedostatočné hygienické opatrenia a veľkú divácku kulisu.