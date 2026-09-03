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03. septembra 2026
Pozoruhodný príbeh na US Open. Mladík bojoval o život, lekári mu dávali len päťpercentnú šancu na prežitie – FOTO
V roku 2022 spolu s Alexom Michelsenom vyhrali Wimbledon v chlapčenskej štvorhre. Americký tenista Sebastian Gorzny sa dostal do 2. kola grandslamového turnaja US Open po tom, ako mu udelili divokú kartu, hoci ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - V roku 2022 spolu s Alexom Michelsenom vyhrali Wimbledon v chlapčenskej štvorhre.
Americký tenista Sebastian Gorzny sa dostal do 2. kola grandslamového turnaja US Open po tom, ako mu udelili divokú kartu, hoci mu v rebríčku ATP patrí až 731. miesto.
V roku 2019, keď mal len 15 rokov, bol v štáte Michigan na majstrovstvách národa chlapcov do 16 rokov, keď v noci náhle vážne ochorel. Američan dostal záchvat a bol prevezený do nemocnice, kde ho lekári uviedli do umelej kómy. Štyri dni jeho rodina čakala, či sa prebudí.
"Lekári si nie sú istí, čo to vlastne bolo, ale tipujú to na uštipnutie komárom, ktoré viedlo k infekcii mozgu. Mal som záchvat a môj otec sa zobudil, našťastie zavolal sanitku a odviezli ma do nemocnice," spomínal 22-ročný tenista.
"Povedali, že mám päťpercentnú šancu na prežitie. Chceli mi vybrať hadičky a buď budem dýchať, alebo nie. Našťastie som sa úplne uzdravil," uviedol pre web atptour.com.
Sedem rokov po tomto desivom okamihu, pri ktorom musel bojovať o vlastný život, zažil víťazný vstup v hlavnej súťaži US Open, keď zdolal Belgičana Raphaela Collignona a odvrátil päť mečbalov.
Stretnutie v 2. kole so šampiónom z roku 2021 Medvedevom však žiadne prekvapenie neprinieslo a favorizovaný Rus triumfoval jednoznačne 3:0 na sety.
Samotná choroba je niečo, na čo si Gorzny úplne nepamätá, pre kómu nemá žiadne spomienky. Ale dopad, ktorý to malo na jeho rodinu a perspektíva, ktorú mu to poskytlo, v ňom zostali.
"Pre mňa to bolo ako dlhý spánok. Len som zaspal a potom som sa zobudil a nič si nepamätám. Ale viem, ako traumatizovaná bola moja rodina, keď ma tam videla, nevedela, či sa zobudím. Určite vás to naplní vďačnosťou za všetkých okolo vás, ktorí vás podporujú. Preto sa snažím nebrať žiadne momenty ako samozrejmosť," prezradil Američan.
V roku 2022 spolu s Alexom Michelsenom vyhrali Wimbledon v chlapčenskej štvorhre. Gorzny sa potom rozhodol pre vysokú školu a práve tam sa venuje milovanému tenisu.
V Texase sa vypracoval na jedného z popredných hráčov univerzitného tenisu. Tento rok skončil na 2. mieste v konečnom rebríčku vo dvojhre, bol vyhlásený za Národného seniorského hráča roka ITA a pred ukončením štúdia pomohol tímu dostať sa do finále NCAA.
V júni potom vyhral play-off USTA American Collegiate Player Wildcard Playoff, čím si zabezpečil miesto v hlavnej súťaži US Open.
Gorznyho zápas proti Collignonu sa začal v nedeľu 30. augusta, ale bol prerušený pre dážď za stavu 2:2 na sety. Ďalší deň odvrátil päť mečbalov a postúpil do ďalšieho kola, ktoré sa mu však stalo konečnou. Príbeh však napísal vzhľadom na okolnosti pozoruhodný.
Zdroj: SITA.sk - Pozoruhodný príbeh na US Open. Mladík bojoval o život, lekári mu dávali len päťpercentnú šancu na prežitie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký tenista Sebastian Gorzny sa dostal do 2. kola grandslamového turnaja US Open po tom, ako mu udelili divokú kartu, hoci mu v rebríčku ATP patrí až 731. miesto.
V roku 2019, keď mal len 15 rokov, bol v štáte Michigan na majstrovstvách národa chlapcov do 16 rokov, keď v noci náhle vážne ochorel. Američan dostal záchvat a bol prevezený do nemocnice, kde ho lekári uviedli do umelej kómy. Štyri dni jeho rodina čakala, či sa prebudí.
"Lekári si nie sú istí, čo to vlastne bolo, ale tipujú to na uštipnutie komárom, ktoré viedlo k infekcii mozgu. Mal som záchvat a môj otec sa zobudil, našťastie zavolal sanitku a odviezli ma do nemocnice," spomínal 22-ročný tenista.
Dokázal sa uzdraviť
"Povedali, že mám päťpercentnú šancu na prežitie. Chceli mi vybrať hadičky a buď budem dýchať, alebo nie. Našťastie som sa úplne uzdravil," uviedol pre web atptour.com.
Sedem rokov po tomto desivom okamihu, pri ktorom musel bojovať o vlastný život, zažil víťazný vstup v hlavnej súťaži US Open, keď zdolal Belgičana Raphaela Collignona a odvrátil päť mečbalov.
Stretnutie v 2. kole so šampiónom z roku 2021 Medvedevom však žiadne prekvapenie neprinieslo a favorizovaný Rus triumfoval jednoznačne 3:0 na sety.
Ovládol Wimbledon
Samotná choroba je niečo, na čo si Gorzny úplne nepamätá, pre kómu nemá žiadne spomienky. Ale dopad, ktorý to malo na jeho rodinu a perspektíva, ktorú mu to poskytlo, v ňom zostali.
"Pre mňa to bolo ako dlhý spánok. Len som zaspal a potom som sa zobudil a nič si nepamätám. Ale viem, ako traumatizovaná bola moja rodina, keď ma tam videla, nevedela, či sa zobudím. Určite vás to naplní vďačnosťou za všetkých okolo vás, ktorí vás podporujú. Preto sa snažím nebrať žiadne momenty ako samozrejmosť," prezradil Američan.
V roku 2022 spolu s Alexom Michelsenom vyhrali Wimbledon v chlapčenskej štvorhre. Gorzny sa potom rozhodol pre vysokú školu a práve tam sa venuje milovanému tenisu.
Jeden z najlepších
V Texase sa vypracoval na jedného z popredných hráčov univerzitného tenisu. Tento rok skončil na 2. mieste v konečnom rebríčku vo dvojhre, bol vyhlásený za Národného seniorského hráča roka ITA a pred ukončením štúdia pomohol tímu dostať sa do finále NCAA.
V júni potom vyhral play-off USTA American Collegiate Player Wildcard Playoff, čím si zabezpečil miesto v hlavnej súťaži US Open.
Gorznyho zápas proti Collignonu sa začal v nedeľu 30. augusta, ale bol prerušený pre dážď za stavu 2:2 na sety. Ďalší deň odvrátil päť mečbalov a postúpil do ďalšieho kola, ktoré sa mu však stalo konečnou. Príbeh však napísal vzhľadom na okolnosti pozoruhodný.
Zdroj: SITA.sk - Pozoruhodný príbeh na US Open. Mladík bojoval o život, lekári mu dávali len päťpercentnú šancu na prežitie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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